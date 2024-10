Reggio, Margirotta: ‘Questa città potrà contare finalmente su una metropolitana’

Questa mattina, presso la sala conferenze del Terminal Bus Atam di Reggio Calabria (Largo Botteghelle), c’è stata la firma della convenzione per la realizzazione delle tre stazioni ferroviarie di S. Leo, Bocale II e S. Elia e il completamento dell’upgrade tecnologico della tratta RFI tra Reggio e Rosarno grazie ad un finanziamento di 23 milioni di euro (decreto n. 587 del 22.12.2017).

All’incontro hanno preso parte: Francesco Perrelli, Amministratore unico Atam; Sergio Stassi, Direttore Territoriale Produzione RFI Calabria; Giuseppe Marino, Assessore Trasporti del Comune di Reggio Calabria; Giuseppe Falcomatà, Sindaco Città metropolitana di Reggio Calabria; Domenico Battaglia, Presidente Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto; Roberto Musmanno, Assessore ai Trasporti Regione Calabria; Nicola Irto, Presidente del Consiglio regionale della Calabria; Salvatore Margiotta, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Prima dell’inizio della conferenza è intervenuto ai microfoni della stampa, il Sottosegretario Salvatore Margirotta:

“Importante convenzione. Ho avuto modo di apprezzare i nuovi bus acquistati, così come gli altri servizi. Il trasporto pubblico locale si ottiene attraverso la cura del ferro, e quindi le strade ferrate. Poter contare su una metropolitana, in questa città, attraverso questa convenzione, è secondo me un fatto molto importante. È una città molto grande in una regione molto importante. Arriverà dunque questa ‘metropolitana dolce’ grazie anche ad RFI. Ne da prova che agisce in tutti i territori dell’Italia. Abbiamo stanziato soldi per il trasporto pubblico locale, non so come la Calabria intenderà spenderli”.