Maria Antonietta migliora, anche dalla Rai arriva l’incoraggiamento: “Forza amica mia, non molare”

Migliorano leggermente le condizioni di Maria Antonietta Rositani, operata nei giorni scorsi dopo che alcune complicazioni avevano improvvisamente peggiorato il suo stato di salute.

La donna vittima da parte di un agguato dell’ex marito respira autonomamente ma le sue condizioni rimangono serie e sotto stretta osservazione.

Pioggia d’affetto e coraggio che arriva da tutta Italia e anche da Eleonora Daniele, conduttrice del programma Rai ‘Storie Italiane’.

“Ancora ricordo questa tenda che ti separava da noi e da quella giustizia che non ti ha tutelata.

Stai lottando in queste ore tra la vita e la morte, come una leonessa. Io posso solo dire che le preghiere di tutti noi e della nostra redazione si uniscono a quelle della tua famiglia, perché non è giusto. Non è giusto che a lottare siano le persone come te, anime speciali che non meritano di soffrire così.

Non è giusto che quell’uomo miserabile possa vincere su una mamma meravigliosa come sei tu . Non è giusto. E’ un grido disperato al cielo che ti salvi la vita. Perché tutto questo è maledettamente triste

Forza amica mia Forza. Non mollare . Fallo per tutte quelle donne che hanno bisogno di te. Fallo per risvegliare una giustizia che ancora è lenta a capire che gli interventi sugli uomini malvagi devono essere più efficaci . Fallo per insegnarci a guardare attraverso i tuoi occhi”, ha scritto la conduttrice.