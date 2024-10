Maria Antonietta è a casa. Cinzia Nava: ‘Il GOM saprà assisterla e curarla’

“Maria Antonietta Rositani è tornata a Reggio Calabria, la sua città. Non poteva esserci notizia più bella per la comunità reggina in questo momento di isolamento, sbandamento e paura, a causa dell’emergenza coronavirus. Era lo scorso dodici marzo quando l’ex marito, Ciro Russo, diede fuoco al suo corpo, lasciando sgomenti tutti per un gesto di tale violenza e per un piano messo a punto con grande lucidità”.

La presidente della Crpo, Cinzia Nava sottolinea:

“Un anno in cui, Maria Antonietta ha trovato nel coraggio di cui, a volte, sono capaci solo le donne e nell’amore smisurato per i suoi figli, la vera ragione di vivere e di superare una prova durissima.

Ricordo ancora quando, a Palazzo Campanella, lo scorso luglio, organizzammo come Crpo, in suo onore, un concerto di beneficenza in una bella serata che ha unito l’arte e la solidarietà. Ho ancora impressa la dolcezza, ma anche la determinazione, con cui la figlia ci comunicava che la mamma era appena uscita dalla Rianimazione e la speranza di un nuovo cammino”.

Cinzia Nava conclude: