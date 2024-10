Mario Occhiuto rinviato a giudizio: accusato di aver utilizzato in modo improprio fondi pubblici

L’ex ministro dell’Ambiente del governo Monti Corrado Clini è stato rinviato a giudizio nell’ambito dell’inchiesta per associazione a delinquere transnazionale. Coinvolta anche la compagna Martina Hauser, il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto e altre 25 persone accusate a vario titolo.

Il primo cittadino di Cosenza è accusato di aver utilizzato in modo improprio fondi pubblici per progetti in Cina. A dare il via al processo è stato nei giorni scorsi il Gup del Tribunale di Roma.