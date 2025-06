Mario Venuti in concerto al Tèra di Reggio Calabria, Terrazza Medinblu

L'evento sarà un'occasione unica per apprezzare dal vivo il meglio del suo repertorio, tra brani storici e nuove composizioni

Una terrazza affacciata sullo Stretto, il cielo estivo sopra Reggio Calabria e la grande musica di uno degli artisti più raffinati del panorama italiano: Mario Venuti arriva in città per un concerto esclusivo con chitarra e voce sulla Terrazza del Medinblu.

L’appuntamento è di quelli da segnare in agenda: domenica 15 giugno ore 21.30, una serata di grande musica d’autore, intima e suggestiva, pensata per chi ama vivere la città in modo diverso, tra arte e bellezza.

La carriera del cantautore siciliano inizia molto presto con i DENOVO per poi proseguire con la sua attività di autore, realizzando numerose collaborazioni: Franco battiato, Alice, Giusy Ferreri, Nicolò Carnesi. Brani come Veramente, Crudele, Fortuna e Mai come ieri (con Carmen Consoli) sono entrati a pieno titolo nel repertorio della grande musica italiana.

Nel corso degli anni, Mario Venuti ha calcato i palchi più prestigiosi del paese, compreso il festival di Sanremo, portando sempre avanti una ricerca artistica coerente e personale, lontana dalle mode ma vicinissima al cuore di chi lo ascolta.

L’evento sarà un’occasione unica per apprezzare dal vivo, nel cuore di Reggio Calabria, il meglio del suo repertorio, tra brani storici e nuove composizioni, in un palco sospeso tra cielo e mare, un’esperienza sensoriale che va oltre la musica.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni 347 9459210

