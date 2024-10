Al MArRC ‘dramma e bellezza’ dei paesaggi di Calabria nelle foto di ‘Presente Infinito’

Dopo il grande successo dell’apertura degli appuntamenti estivi sulla terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, giovedì 20 luglio tornano le “Notti d’Estate” al MArRC.

Il Museo offrirà un ricco programma per famiglie, appassionati e turisti, con apertura prolungata fino alle 23.00 (ultimo ingresso 22.30). Dalle 20.00, il prezzo del biglietto sarà di soli 3 euro, maggiorato di 1 euro a favore del patrimonio culturale danneggiato dall’alluvione in Emilia Romagna (art. 14, DL 61/2023). Sulla spettacolare terrazza del Museo, appuntamento alle 21.00 con il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, presieduto da Loreley Rosita Borruto. In occasione della recente pubblicazione, si svolgerà la presentazione del volume “Presente Infinito”, con foto di Armando Perna e scritti di Ottavio Amaro e Marina Tornatora.

Dichiara il direttore del Museo, Carmelo Malacrino:

“È sempre un piacere collaborare con il Centro Internazionale Scrittori della Calabria. Da questa collaborazione sono nati eventi di grande successo, con protagonisti di elevato spessore. Sono felice di accogliere Armando Perna, Ottavio Amaro e Marina Tornatora. Ci regaleranno un magnifico viaggio con la loro affascinante narrazione del paesaggio aspromontano”.

Dopo i saluti istituzionali del direttore Malacrino e della presidente Borruto, interverranno il prof. Amaro, docente di Composizione Architettonica all’Università Mediterranea di Reggio Calabria e componente del Comitato scientifico del CIS; il fotografo Armando Perna; e la prof.ssa Marina Tornatora, docente di Composizione Architettonica alla stessa Università.

Commentano i proff. Amaro e Tornatora:

“La rappresentazione dei paesaggi della montagna della Calabria, raccontati nella loro simbiosi antropologica tra natura e storia e nella loro condizione esistenziale di ‘dramma e bellezza’, catastrofe e ricostruzione, parlano di un’internità carica di contraddizione, ma ancora legata al fascino della natura e di una presenza spirituale o forse ancora invisibile di quei paesaggi del silenzio ricercati da monaci, anacoreti ed eremiti. In questo senso condividiamo pienamente il progetto di una pubblicazione del lavoro fotografico di Armando Perna come contributo alla conoscenza e alla messa a punto di tematiche sui paesaggi antropologici della Calabria capaci di confrontarsi in un circuito culturale nazionale e internazionale”.

Nella stessa giornata altri due appuntamenti imperdibili: alle 18.00 l’inaugurazione della mostra “I Bronzi di Riace. Cinquanta anni di storia”, curata dal direttore Malacrino; a seguire, alle 20.30 appuntamento con i “Piccoli archeologi al MArRC”, la simulazione di uno scavo archeologico per i bambini e le loro famiglie. Il laboratorio, organizzato dalla dott.ssa Maria Domenica Lo Faro e realizzato da 4Culture, rientra nel costo del biglietto, gratuito fino a 18 anni. I minori dovranno essere accompagnati da almeno un adulto. Non è necessaria la prenotazione.