Il MArRC festeggia con la città Tappeto rosso per il passaggio della Vara

Il Museo Archeologico Nazionale festeggia con la città di Reggio Calabria e i reggini in occasione delle celebrazioni patronali.

Dalla mattina di sabato, per il passaggio della Santissima Effigie, un tappeto rosso steso all’ingresso del Museo accoglierà i visitatori e renderà omaggio al transito della Vara. Inoltre, dall’apertura serale dalle ore 20.00 di giorno 10, sino a domenica 11 settembre, il costo del biglietto sarà di 3 euro.

Un’altra occasione per non perdere le bellezze della Calabria antica, in coincidenza con uno dei momenti di fede e di tradizione religiosa tra i più importanti e sentiti della collettività.

Per #nottidestate al MArRC, inoltre, sabato 10, alle 20.00 nella sala conferenze del Museo, l’archeologa Maria Teresa Iannelli, parlerà de “La pesca del tonno nella Calabria Romana”, in sinergia con il FAI – delegazione di Reggio Calabria.

Dalla stessa ora e sino alle 23.00, con il contributo dei volontari del Touring Club, sarà aperta la Necropoli ellenistica nei sotterranei del Museo. Le tombe scoperte con i lavori costruzione di Palazzo Piacentini saranno visitabili anche domenica 11 dalle ore 9.30 alle 13.30.

«Il nostro vuole essere un segno di attenzione alla cittadinanza nei giorni delle celebrazioni dedicate alla patrona della città- commenta il Direttore Carmelo Malacrino. Un gesto sobrio, ma ispirato al desiderio di condividere il cammino di crescita culturale e di divulgazione dell’antichità magnogreca che ha reso nota e importante la Calabria. Un passato illustre – conclude il Direttore – che, intrecciato nei secoli con la storia della cristianità, costituisce le nostre radici identitarie. Un passato illustre per il quale ogni Cittadino sarà accolto al Museo con il tappeto rosso».