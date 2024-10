MarRc, Malacrino: “Complimenti a Bombino per l’ottimo lavoro a Parco Nazionale dell’Aspromonte”

Giungono da Bruxelles i riconoscimenti per l’impegno nel campo del turismo calabrese. Il Direttore Malacrino: “A nome del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria esprimo ,i più sentiti complimenti al Presidente del Parco Nazionale dell’Aspromonte, Giuseppe Bombino, e a tutto il suo staff per la consegna della Carta Europea del Turismo Sostenibile. È un segnale importante nel processo di rinnovamento dell’immagine della Calabria e del suo patrimonio naturalistico e culturale a livello internazionale, un’immagine che troppo spesso assume i tratti ombrosi della rassegnazione. L’attività svolta in questi anni nella gestione di un ente altamente rappresentativo ma altrettanto complesso, quale è il Parco Nazionale dell’Aspromonte, testimonia una visione lungimirante per la tutela del paesaggio e delle tradizioni, così come per la valorizzazione delle risorse identitarie. Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, legato al Parco da una convenzione mirata a promuovere il territorio sul tema “Natura e Cultura”, consolida gli impegni assunti, nella convinzione che le sinergie intraprese possano sempre più contribuire alla costruzione di un sistema turistico-culturale più consapevole e sostenibile”.