Martedì 9 Dicembre al Nuvola Rossa incontro con la delegazione Siciliana in partenza per il Kurdistan

Noi partiamo per solidarizzare, per appoggiare e per imparare, nutrirci e tornare a condividere, unite da un legame invisibile ma forte con le compagne e i compagni che quotidianamente si ribellano e lottano contro chi vuole devastare e impoverire i territori, in tutta l’Italia, nella solare Sicilia e nella Messina dei mari e dei monti.È questo un passo dell’appello delle Attiviste contro la Guerra, in procinto di partire dalla Sicilia alla volta di Rojava, nel Kurdistan siriano, a sostenere e supportare la popolazione locale che da mesi ormai resiste all’assedio dell’Isis. Siamo lo stesso sogno dicono, un sogno che condividiamo, un sogno che vogliamo raccontare insieme martedì 9 dicembre alle ore 18.30 al c.s.c. Nuvola Rossa di Villa San Giovanni.

Dopo l’incontro e il dibattito con la delegazione siciliana in partenza per Rojava, apericena benefit per sostenere i lavori di ristrutturazione del Nuvola Rossa.