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Martedì il secondo appuntamento del Caffè letterario ‘Read to be ready’

Seconda serata del caffè letterario di Attendiamoci a Reggio Calabria: il tema è l'amicizia, tra libri consigliati e quelli portati dai partecipanti

12 Aprile 2014 - 15:37 | di Redazione

Caffè letterario 'Read to be ready' dell'associazione Attendiamoci a Reggio Calabria

L’associazione Attendiamoci O.n.l.u.s., che da anni opera nel territorio reggino per la prevenzione del disagio giovanile e la promozione delle risorse personali, organizza un angolo dedicato a coloro che sono appassionati della lettura. Una serata in cui potersi scambiare idee, impressioni, sogni, sorseggiando un buon thè o caffè, perdendosi tra le righe di un affascinante libro.

Dopo il successo del primo incontro, con una trentina di partecipanti, il prossimo appuntamento è per martedì 15 aprile alle ore 19 alla Casa dei Giovani “Peppe Condello” (sita in Via Cardinale Portanova, num.

184).Il tema sarà l’Amicizia. Tra i testi consigliati, sui quali discutere insieme, figurano “Narciso e Boccadoro” di H. Hesse; “Il cacciatore di aquiloni” di Hosseini; “L’amico ritrovato” di Uhlman; “Due di due” di De Carlo; “Il Piccolo Principe” di Saint-Éxupèry. Ma chiunque abbia altri testi che affrontano questa tematica può portarli e “presentarli” agli altri appassionati!

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.attendiamoci.it .

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