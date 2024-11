Martedi Paolo Belli in concerto per la Festa della Madonna sul Lungomare Falcomatà.

Il “Sangue Blues Tour” di Paolo Belli e Big Band fa tappa Reggio Calabria: l’appuntamento è per martedì 16 settembre dalle ore 22:00 al Lungomare Falcomatà (Piazza Indipendenza). Il live, ad ingresso gratuito, si inserisce nel cartellone delle Feste Mariane di settembre della città di Reggio Calabria. Con questa nuova serie di concerti il cantante emiliano sta bissando il successo del tour estivo 2013 che lo ha visto esibirsi in oltre 40 piazze di fronte ad oltre 200.000 spettatori, offrendo uno spettacolo sempre divertente e coinvolgente. Non mancherà infatti occasione di interazione fra il palco ed il pubblico presente: anticipando quella che ora è diventata una tendenza a livello mondiale, Paolo Belli già dall’estate 2011, durante tutti i suoi live scatta un selfie e lo pubblica nelle sue pagine FB (Paolo Belli Ufficiale) e Twitter dando modo a chi è presente di taggarsi in tempo reale. Ecco quindi che prende vita quella che quest’anno diventa una vera e propria “gara fra piazze”. Il tour prende il nome dall’ultimo album di Paolo Belli uscito nel mese di novembre 2013 “Sangue Blues”: undici brani da ballare che spaziano tutti intorno al mondo dello swing passando dal latin al reggae, dal lindy-hop al boogaloo. Il 27 giugno è uscito il nuovo singolo “Rido” inciso con Loretta Grace e title track della colonna sonora, firmata da Paolo Belli, di “E FUORI NEVICA!…” (Planet Records), il nuovo film di Vincenzo Salemme in tutte le sale a ottobre per la Warner Bros.In scaletta, intercalati da divertenti gag messe in scena insieme ai suoi musicisti, i più grandi successi discografici di Paolo Belli, da “Ladri di Biciclette”, “Dr Jazz & Mr Funk”, “Sotto questo sole” e “Hey signorina mambo” a “Ci baciamo tutta la notte”, passando anche ai grandi classici della musica italiana come “Azzurro” o alcuni fra i più noti successi di Renato Carosone fino ad arrivare alle hit estratte dal’ultimo album , “Senti che Rombombom” e “Un mondo Perfetto”.La Big Band di Paolo Belli è composta da: Mauro Parma (batteria), Enzo Proietti (piano e hammond), Gaetano Puzzutiello (contrabasso e basso), Peppe Stefanelli (percussioni), Paolo Varoli (chitarre e banjo), Pierluigi Bastioli (trombone e basso tuba), Nicola Bertoncin (tromba), Daniele Bocchini (trombone), Gabriele Costantini (sax contralto e tenore), Davide Ghidoni (tromba), Matteo Pescarolo (sax tenore) e Marco Postacchini (flauto, sax Baritono e tenore). Dall’uscita del suo primo album Ladri di biciclette, alla fine degli anni ’80, Paolo Belli si è conquistato i consensi di un pubblico sempre più vasto e variegato, fino all’esportazione del “BELLI SOUND” fuori dai confini italiani (in particolare Sud America, Canada, Svizzera, Austria, Inghilterra, Repubblica Ceca, Egitto e Spagna). Oltre a centinaia di concerti, tre partecipazioni a Sanremo e due vittorie al Festivalbar, Paolo ha anche la soddisfazione di aver collaborato con artisti prestigiosi quali Sam Moore, Dan Aykroyd, Billy Preston, Jon Hendricks, Jimmy Whiterspoon, Vasco Rossi, Piero Chiambretti, Enzo Jannacci, Fabio Fazio, Litfiba, Red Ronnie, Paolo Rossi, Gialappa’s Band, Mogol, Avion Travel, P.F.M. e Mario Lavezzi. Negli ultimi anni, l’innata simpatia e la duttile personalità gli hanno permesso di affiancare, nella duplice veste di musicista e showman televisivo e teatrale, noti personaggi della televisione italiana come Giorgio Panariello, Carlo Conti e Milly Carlucci, negli show più riusciti del varietà targato Rai1.