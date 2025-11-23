A Martone i bambini della scuola materna protagonisti della ‘Giornata dell’Albero’

Tra mani sporche di terra e occhi pieni di meraviglia, gli alunni della materna hanno ascoltato storie sulla natura e sul valore degli alberi per la nostra salute e per il pianeta

Un sorriso, una piccola zappa e tanta curiosità: così i bambini della scuola materna di Martone hanno celebrato venerdì scorso la Giornata Nazionale degli Alberi, trasformando un semplice gesto in una lezione di vita.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Martone in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale “Terra dei Primi”, ha coinvolto i più piccoli nella messa a dimora di alcuni alberi da frutto nel giardino dell’ex edificio scolastico che ospita la sede dell’associazione.

Ha dichiarato il vicesindaco Daniele Loccisano, che ha offerto personalmente le piante.

“Questa giornata rappresenta un’occasione per trasmettere alle nuove generazioni il valore del rispetto per l’ambiente e della cura del territorio”.

Dello stesso avviso anche il presidente dell’Aps Terra dei primi, Giorgio Loccisano:

“Vogliamo che i nostri figli – ha detto il responsabile del sodalizio nato circa un anno fa – crescano con il senso della cura e del rispetto per ciò che li circonda. Questi momenti sono semi di consapevolezza che germoglieranno nel tempo”.

Soddisfazione è stata espressa anche dalle maestre della scuola materna che hanno accompagnato i bambini presso la sede dell’associazione di via Colacà.

Leggi anche

Tra mani sporche di terra e occhi pieni di meraviglia, gli alunni della materna hanno ascoltato storie sulla natura e sul valore degli alberi per la nostra salute e per il pianeta. L’evento si è concluso con un messaggio semplice ma potente: ogni albero piantato oggi è una promessa di vita per domani.