Reggio, anche la Dea Athena si protegge dal virus - FOTO

Un modo per unire nella stessa sorte umani e monumenti

L'avevamo vista con una lunga tunica rossa, per ricordare le vittime delle vecchie e nuove shoah, in versione tricolore (iniziativa di NFP Reggio Calabria) e ancora avvolta da un fascio di luce rosa, in occasione del centenario del Giro d'Italia.

L'ultima iniziativa che ha modificato l'estetica della dea Athena è stata qualche mese fa, quando un'azienda del territorio ha voluto mandare un messaggio di speranza contro il COVID-19 attraverso un fascio di luce tricolore irradiata da una luce rosso, bianco e verde.

La troviamo oggi, in tempi di coronavirus, con un altro look. Mascherina al volto la statua di bronzo posta al centro dell'Arena dello Stretto di Reggio Calabria raffigurante la statua di Athena Promachos, posta a difesa della città, si protegge dal virus attraverso l'ormai noto dispositivo di protezione.

Sul lato sinistro della mascherina le scritte 'AXEL MAIL'. Che sia il nome dell'autore dell'iniziativa?

Intanto la dea della saggezza e dei guerrieri, si presta volentieri al gioco dei suoi cittadini. La trovata, già replicata in altri luoghi d'Italia e del mondo, intende sensibilizzare i cittadini alle misure preventive per proteggersi dal COVID.