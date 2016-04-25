Massimo Ranieri in Calabria con lo spettacolo ‘Sogno e son desto’

Tre date tra Cosenza e Catanzaro per lo spettacolo di canzoni, racconti e colpi di teatro dedicato ai sognatori

Arriva al Teatro Rendano di Cosenza il famoso cantante, attore, personaggio televisivo e showman italiano Giovanni Calone, meglio conosciuto da tutti con il nome di Massimo Ranieri, con il suo spettacolo “Sogno e son desto 3”.

Lo spettacolo ha un titolo giocoso e provocatorio, un inno alla vita, all’amore e alla speranza.

Massimo Ranieri emozionerà il pubblico con grandi canzoni, racconti particolari e colpi di teatro.

I protagonisti dello spettacolo non saranno gli eroi con le loro imprese, ma i sognatori e la vita di tutti noi.

Ranieri nello spettacolo ha il duplice ruolo di attore e cantante portando in scena un teatro più umoristico e citando pure le canzoni napoletane di grande successo. Non mancheranno sicuramente oltre ai successi di Massimo Ranieri importanti novità musicali.

Lo spettacolo andrà in scena il 29 e il 30 aprile al “Teatro Rendano” di Cosenza e l’1 Maggio al Teatro Politeama di Catanzaro.