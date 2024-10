Reggio, Massimo Ripepi passa a Coraggio Italia

L’ingresso di Massimo Ripepi in Coraggio Italia, partito fondato da Luigi Brugnaro e Giovanni Toti, conclude positivamente la campagna elettorale della nuova forza politica che appoggia Roberto Occhiuto alla Presidenza della Regione Calabria.

“Ho aderito a Coraggio Italia in quanto condivido l’importanza di riaffermare quei valori e quei principi che hanno come fondamento la centralità della persona e la voglia di guardare al futuro offrendo ai cittadini, soprattutto, ai giovani, una realtà diversa di cui andare fieri. Un’area moderata del fare che ha l’obiettivo di creare per il territorio, una classe dirigente dotata di competenza e capacità. Solo attuando una politica del fare, si potrà ridare dignità alla nostra terra”.