Matteo e Marco Laganà giovani talenti che portano alto il nome di Reggio nel basket italiano
Il consigliere Giovanni Latella applaude i fratelli Laganà, due giovani talenti reggini che si sfidano al PalaBancoDesio
13 Gennaio 2017 - 18:37 | di Vincenzo Comi
«Matteo e Marco Laganà eccellenze sportive che portano alto il nome della nostra città nel mondo del basket italiano. Che soddisfazione vedere due giovani promesse sfidarsi in un palcoscenico cosi prestigioso come il PalaBancoDesio». È quanto dichiara in una nota il consigliere comunale Giovanni Latella.
«Ai due giovani talenti reggini va davvero il più grande in bocca al lupo per il loro futuro da parte dell’intera amministrazione comunale reggina – ha aggiunto Latella – ci auguriamo tutti che i due gioielli del basket reggino ne giochino ancora, e tante, di partite come questa».
«Credo che i fratelli Laganà siano un ottimo spot per il movimento cestistico reggino – ha concluso il Consigliere Latella – da istituzioni abbiamo il compito di alimentare queste belle favole e fare in modo, continuando a insistere sul tema delle strutture sportive, che un numero sempre maggiore di giovani reggini abbiano la possibilità di affermarsi attraverso lo sport, raggiungendo i massimi livelli agonistici. Non dimentichiamo inoltre il valore sociale dello sport, ancor più in una città difficile come la nostra. Sono convinto che Matteo e Marco saranno un esempio per molti giovani e giovanissimi che da un campetto di periferia sognano il loro futuro nei palazzetto dorati del basket italiano».
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