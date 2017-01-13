Matteo e Marco Laganà giovani talenti che portano alto il nome di Reggio nel basket italiano

«Matteo e Marco Laganà eccellenze sportive che portano alto il nome della nostra città nel mondo del basket italiano. Che soddisfazione vedere due giovani promesse sfidarsi in un palcoscenico cosi prestigioso come il PalaBancoDesio». È quanto dichiara in una nota il consigliere comunale Giovanni Latella.

«Credo che i fratelli Laganà siano un ottimo spot per il movimento cestistico reggino – ha concluso il Consigliere Latella – da istituzioni abbiamo il compito di alimentare queste belle favole e fare in modo, continuando a insistere sul tema delle strutture sportive, che un numero sempre maggiore di giovani reggini abbiano la possibilità di affermarsi attraverso lo sport, raggiungendo i massimi livelli agonistici. Non dimentichiamo inoltre il valore sociale dello sport, ancor più in una città difficile come la nostra. Sono convinto che Matteo e Marco saranno un esempio per molti giovani e giovanissimi che da un campetto di periferia sognano il loro futuro nei palazzetto dorati del basket italiano».