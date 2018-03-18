Maurizi: ‘Adesso serve gente vera. Senza espulsione avremmo potuto pareggiare’
Il tecnico amaranto analizza la sconfitta di Catania: il gol subito dopo quattro minuti, l'infortunio di Castiglia e l'espulsione di Condemi
18 Marzo 2018 - 18:51 | di Michele Favano
“A questo punto della stagione, non ci possiamo permettere di prendere gol per una disattenzione dopo quattro minuti di gara. Dopo l’1-0 si è tenuto il campo in maniera dignitosa, ma qui bisogna capire che si gioca per il risultato. Il secondo gol è arrivato a difesa schierata. Con tutte le defezioni a centrocampo ho pensato di inserire Mezavilla, mentre l’ingresso di Castiglia era per dare più qualità, era in condizione di giocare, ma si è fatto male di nuovo.
La sfida di giovedi è importante, adesso ci vuole gente vera che giochi per vincere con le buone o le cattive. Senza l’espulsione di Condemi avremmo potuto pareggiare”. Queste le dichiarazioni di Maurizi ai microfoni di Radio Antenna Febea
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