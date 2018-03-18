“A questo punto della stagione, non ci possiamo permettere di prendere gol per una disattenzione dopo quattro minuti di gara. Dopo l’1-0 si è tenuto il campo in maniera dignitosa, ma qui bisogna capire che si gioca per il risultato. Il secondo gol è arrivato a difesa schierata. Con tutte le defezioni a centrocampo ho pensato di inserire Mezavilla, mentre l’ingresso di Castiglia era per dare più qualità, era in condizione di giocare, ma si è fatto male di nuovo.

La sfida di giovedi è importante, adesso ci vuole gente vera che giochi per vincere con le buone o le cattive. Senza l’espulsione di Condemi avremmo potuto pareggiare”. Queste le dichiarazioni di Maurizi ai microfoni di Radio Antenna Febea