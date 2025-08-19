Il cantautore reggino Maurizio Caristo torna con un nuovo singolo, “È arrivata l’estate”

Dopo il successo del primo album Amusa, il cantautore reggino Maurizio Caristo torna sulle scene musicali con un nuovo brano che segna un passo importante della sua carriera.

Caristo, originario di Reggio Calabria ma residente da anni in Emilia Romagna, ha costruito negli ultimi anni un percorso musicale ricco di soddisfazioni. Due volte finalista al Teatro Ariston di Sanremo Rock, nel 2019 e nel 2020, ha portato la sua musica su un palcoscenico che rappresenta un traguardo ambito per molti artisti emergenti.

Nel 2023 ha pubblicato il suo primo album Amusa, prodotto dalla Milano Music Play edizioni Lungomare srl e distribuito da Belive. Undici tracce ispirate da sonorità che uniscono temi sociali e sentimentali, con un legame profondo alle radici calabresi. Lo stesso titolo dell’album rimanda a una leggenda di Caulonia, raccontata in chiave moderna anche nel videoclip diretto da Oscar Serio.

La carriera di Caristo è stata arricchita da esperienze importanti: nel 2022 il singolo Spermatozoi, nel 2023 la pubblicazione dell’album d’esordio, fino all’apertura della tournée di Gianluca Grignani lo scorso 28 aprile 2024.

Il nuovo singolo: “È arrivata l’estate”

Oggi Maurizio Caristo torna con un nuovo progetto musicale. Il singolo si intitola È arrivata l’estate ed è prodotto da Agharti Record, etichetta che vanta un catalogo di artisti con oltre 400 dischi di platino e 800 dischi d’oro, e distribuito da D+.

Il brano rappresenta per il cantautore un momento di svolta: una ripartenza che apre un nuovo ciclo artistico. Con sonorità leggere e fresche, pensate per la stagione estiva, il pezzo vuole trasmettere all’ascoltatore un senso di libertà e spensieratezza, senza perdere quella profondità che caratterizza la scrittura di Caristo.

“Questo singolo – spiega l’artista – è un brano di rinascita. Ho voluto regalare leggerezza in un momento in cui c’è bisogno di energia positiva. È il punto di partenza di una nuova fase musicale della mia vita”.

Il legame con Reggio Calabria

Nonostante le esperienze lontano dalla sua città, Maurizio Caristo non ha mai interrotto il legame con Reggio Calabria. Dalla leggenda di Amusa fino al senso di appartenenza espresso nelle sue parole, l’artista continua a portare con sé le radici calabresi, trasformandole in musica e raccontando attraverso le canzoni la sua storia personale e quella della sua terra.

Caristo ha voluto anche ringraziare per la collaborazione il professore Bontempo, figura che lo ha accompagnato in questo nuovo progetto musicale.

Il singolo È arrivata l’estate è già disponibile su tutte le piattaforme digitali.