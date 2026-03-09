Maurizio Merluzzo arriva a Reggio con uno show-evento al Teatro Odeon

A metà strada tra la stand-up comedy e il racconto teatrale, lo spettacolo è un viaggio folle e adrenalinico nella vita di un artista che ha fatto della voce il suo superpotere.

Il sipario del Teatro Odeon si prepara ad aprirsi su uno degli eventi più originali della stagione. Il prossimo 20 marzo, Reggio Calabria accoglierà Maurizio Merluzzo con il suo attesissimo spettacolo teatrale, una tappa imperdibile che segna il gran finale del suo tour nazionale.

Chi è Maurizio Merluzzo?

Definirlo solo un doppiatore sarebbe riduttivo. Maurizio è un performer a 360 gradi che ha saputo rivoluzionare la comunicazione tra web, televisione e cinema. Voce italiana di personaggi iconici (come Ragnar Lothbrok in Vikings, Shazam nell’Universo DC, e protagonisti di anime leggendari come Dragon Ball Super e One Piece), Maurizio è anche un creator da milioni di follower, capace di spaziare dal fitness alla cucina cinematografica con il celebre format Cotto e Frullato.

Lo Spettacolo: “…e se facessi un Tour?!”

A metà strada tra la stand-up comedy e il racconto teatrale, lo spettacolo è un viaggio folle e adrenalinico nella vita di un artista che ha fatto della voce il suo superpotere. Maurizio porta sul palco del Teatro Odeon non solo la sua abilità vocale — regalando al pubblico le voci che hanno segnato l’infanzia e l’adolescenza di molti — ma anche aneddoti inediti, riflessioni sulla carriera e momenti di pura improvvisazione. Non è solo uno show da guardare, ma un’esperienza da vivere insieme alla community.

“Reggio Calabria è una piazza vibrante e il Teatro Odeon è la cornice perfetta per questo incontro,” spiegaMaurizio. “Dopo aver girato l’Italia, volevo fortemente una data in riva allo Stretto per sentire il calore unico di questo pubblico prima di chiudere questa incredibile avventura teatrale.”

La prevendita per la data reggina ha già registrato un’impennata di richieste, confermando l’Odeon come punto di ritrovo per tutti gli amanti del cinema, del mondo nerd e della comicità moderna. Gli ultimi biglietti sono ancora disponibili sui circuiti di vendita autorizzati.

Dettagli dell’evento:

Data: 20 marzo 2026

Location: Teatro Odeon, Reggio Calabria

Inizio Spettacolo: ore 21:00

Biglietti: Disponibili su TicketOne