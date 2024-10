Mecacci post Battipaglia: “Buon test, un plauso ai giovani Ciccarello e Muià”

Mecacci è soddisfatto dei suoi giocatori in sala stampa:

“Non ci sono aspetti tecnici di cui parlare. Grande rispetto per Battipaglia che nonostante le grandi difficoltà continua giocare il proprio campionato. Noi dovevamo giocare in maniera seria fin dal primo minuto, per un segnale di rispetto. Lo abbiamo fatto a parte qualche episodio di troppo relativo alle palle perse. Dodici nei primi due quarti, solo una dopo l’intervallo. A Battipaglia va un grande applauso che magari finirà a zero però eviterà la penalizzazione. Salirà la soglia Playoff per via delle varie combinazioni di vittorie, la quota sarà almeno di 32 punti, c’è molto equilibrio però il campionato si sta staccando in due tronconi. La nona è a 20 punti, durante un campionato che vede ancora molti scontri diretti. Fallucca ha dovuto riposare in vista di Pozzuoli, già domani saremo al lavoro. I ragazzi delle giovanili sono magnifici, lavorano sodo durante la settimana, Ciccarello e Muià sono fondamentali per farci allenare soprattutto adesso che siamo otto. La loro crescita è più che buona, sono indispensabili. Oggi è stata una soddisfazione metterli in campo. Hanno tenuto bene la partita”.