La Viola strapazza Battipaglia a suon di triple e buon gioco – FOTO

Le due compagini che si affrontano hanno due percorsi totalmente differenti. La Viola Reggio Calabria punta a rimanere in vetta, dal canto suo il fanalino di coda Battipaglia rincuorato da momenti di gioco positivi può dare qualche noia iniziale ai neroarancio che dovranno essere bravi a mettere sul binario giusto la partita.

PRIMO QUARTO

Il match inizia con una tripla di Carnovali. Lo stesso fa Agbogan dalla lunga. (6-0). Martino subisce fallo, non mette nessun tiro disponibile. Ottima penetrazione di Paesano che da sotto mette due punti. Martino segna il primo canestro per Battipaglia. (8-2). Fall risponde da sotto. Nell’azione offensiva successiva ne mette un altro. Ronconi in elevazione fa canestro da due punti. Ottimo movimento di Paesano per il 14 -4. Fall realizza e subisce fallo. Fall mette anche il tiro libero disponibile. (17-4). Fall in sospensione, risponde Martino da 3. Tommaso penetra e segna il 21 a 7. Melillo subisce fallo e mette entrambi i tiri liberi disponibili. Ronconi arresto e tiro per il -10 di Battipaglia. Vitale dalla lunga realizza, risponde Ronconi. (24-14). Fall subisce fallo. Carnovali segna una tripla. Vitale in sottomano mette il +15. Melillo subisce fallo, mette un solo tiro libero. Vitale da quasi sette metri piazza una tripla, gli risponde Melillo sempre tre. Si chiude la frazione di gioco con un tiro dalla lunga di Ciccarello, il giovane neo entrato. Il punteggio è di 35-18 per i neroarancio.

SECONDO QUARTO

Nobile realizza, a seguire Paesano. (39-18). Ronconi subisce fallo e mette entrambi i tiri liberi. Nobile piazza la tripla del +22. Schiacciata di Paesano. Vietri e Melito per il mini break di Battipaglia. (44-24). Antisportivo a Melillo. Nobile mette entrambi i tiri liberi. Vitale piazza un’altra tripla. Ronconi subisce fallo e mette due tiri liberi. Fall realizza e subisce fallo, non mette il tiro libero. (51-26). Fall realizza da sotto. Tripla di Vietri ed altra tripla di Ronconi. Muià appena entrato strappa un rimbalzo e realizza. (55-32). Vitale penetra e fa canestro. Martino subisce fallo ma sbaglia i tiri liberi. Agbogan da solo penetra e mette il (59-32). Melillo subisce fallo e realizza i due tiri liberi disponibili. Paesano porta avamti il punteggio con un canestro da due. Ciccarello subisce fallo e mette il 63-34. Si chiude con questo punteggio la frazione di gioco.

TERZO QUARTO

Paesano mette due punti, Martino realizza e subisce fallo, risponde Carnovali da tre. Paesano altri due punti (70-37). Alessandri da sotto. Vietri penetra e segna prima da due e poi una tripla. Paesano in penetrazione mette il 74 a 42. Carnovali realizza da tre. Martino da sotto. Ancora una tripla per Carnovali. (79-46). Carnovali non si ferma più, un altro canestro da tre è il suo come anche quello successivo. Vitale un altro canestro. Ronconi aiutandosi col tabellone fa un tiro da due punti. Vitale penetra e segna. Ottimo il movimento di Ciccarello che da sotto porta i neroarancio sul 91 a 48. Ronconi in allontanamento mette il 91 a 50, punteggio con il quale si chiude la terza frazione.

ULTIMO QUARTO

Fall segna da sotto, risponde Martino da tre. Fall prende un rimbalzo e mette il 95 – 53. Nobile mette una tripla. Ronconi subisce fallo e mette entrambi i tiri liberi. Nobile da sotto porta a 100 – 55 il punteggio. Fall subisce fallo realizza un tiro libero. Nobile piazza l’ennesima tripla. Ciccarello da sotto mette il 106 a 55. Fallo da sotto allunga ancora con un canestro da due. (108- 55). Zaccaro dall’area mette due punti. Splendido movimento di Agbogan che allunga ancora il vantaggio. Vitale segna. Martino subisce fallo e realizza entrambi i tiri l iberi. (112-58). Tripla di Agbogan, Carnovali da sotto. Martino mette un tiro libero. Ciccarello da sotto. Zaccaro segna. Vietri penetra e segna. Il punteggio finale è di 119 – 63. La festa è neroarancio.

Il tabellino

Mood Project Reggio Calabria – Treofran Battipaglia : 119-63 (35-18,26-16,28-16,28-13)

Mood Project Reggio Calabria: Muià 2, Alessandri 2, Fall 20, Fallucca n.e., Agbogan 16, Carnovali 22, Paesano 16,Nobile 15,Vitale 19, Ciccarello 13. Coach: Mecacci. Ass.ti: Trimboli,Motta

Treofan Battipaglia: Vietri 10, Cerzosimo,Dispinzeri n.e, Zaccaro 4,Melillo 14,Ronconi 22,Marone,DiBiase, Martino 13, Corvo. Coach: Gibboni. Ass.ti: Di Donato

Arbitri: Spinello Riccardo di Marnate (VA) e Lucotti Matteo di Binasco (MI)