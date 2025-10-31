Centro commerciale Porto Bolaro: MediaWorld si è rifatto il look – FOTO

È stato inaugurato nella mattinata di ieri, al Centro Commerciale Porto Bolaro, il nuovo store Mediaworld di Reggio Calabria. Non una nuova apertura, ma un vero e proprio rinnovamento: il punto vendita, già presente da anni, è diventato riferimento per l’elettronica in città, tanto da portare l’azienda a scegliere di investire nuovamente su Reggio, rinnovando il contratto con Porto Bolaro e adottando il nuovo format dei negozi Mediaworld già in uso nei principali centri italiani.

Una scelta che conferma la solidità del rapporto tra Mediaworld e Porto Bolaro e che, al tempo stesso, rafforza la presenza di grandi marchi internazionali nell’area sud di Reggio Calabria.

‘Nuovo’ MediaWorld al Porto Bolaro: format moderno e servizi digitali

Il nuovo Mediaworld presenta un format più compatto ma tecnologicamente avanzato, pensato per integrare i canali fisico e online.

Oltre ai tradizionali reparti dedicati a smartphone, computer, elettrodomestici e televisori, il punto vendita offre nuovi servizi digitali, tra cui la possibilità di ordinare online e ritirare direttamente a Porto Bolaro.

Una trasformazione che guarda alle esigenze dei clienti di oggi, sempre più connessi e orientati a un’esperienza d’acquisto flessibile.

Occupazione e nuove aperture

Il rinnovo del contratto con Mediaworld non solo mantiene il livello occupazionale del punto vendita, ma potrebbe anche generare nuove opportunità di lavoro.

E non è l’unica buona notizia: nei prossimi giorni, tra il 15 e il 18 novembre, aprirà all’interno del centro commerciale un nuovo punto vendita OVS, altro marchio di rilievo nel panorama nazionale e internazionale.

Due brand che scelgono di investire a Reggio Calabria sono un segnale chiaro di fiducia nel territorio e nella capacità attrattiva di Porto Bolaro, ormai riconosciuto come uno dei poli commerciali più forti del Sud Italia.

Porto Bolaro continua a crescere

Dopo l’arrivo di Ikea e l’espansione costante dell’offerta commerciale, Porto Bolaro si conferma una realtà in continua evoluzione.

Un centro che cresce insieme alla città, in una fase in cui Reggio Calabria sta ritrovando nuovi slanci economici e turistici, anche grazie alle infrastrutture e alla vicinanza con l’aeroporto.

“È un dato positivo – spiegano dal management – perché oltre a creare occupazione, queste sono bandierine di multinazionali che scelgono Reggio Calabria. Siamo soddisfatti, anche se resta la speranza di poter presto sviluppare quest’area, insieme al turismo e alla nautica, che rappresentano i due settori più promettenti per il futuro della città.”