Medicina a Reggio, Confindustria attacca MetroCity: "Esclusi dal tavolo. Noi non considerati"

Medicina a Reggio Calabria, in attesa del secondo tavolo tecnico (il primo si è tenuto la scorsa settimana) iniziano le polemiche. Assenti Gom e Regione Calabria al primo incontro, utile per capire le reali possibilità di istituire un corso di laurea in medicina in riva allo Stretto.

Se l’ente regionale guidato da Occhiuto e il Gom, pur invitati, non hanno partecipato al tavolo, chi avrebbe voluto farlo ma non ha ricevuto alcun invito è Confindustria Reggio Calabria.

“È evidente che il ruolo di Confindustria non viene considerato dalla Città Metropolitana. Gli episodi che potrei citare sono tanti ma mi soffermo sull’ultimo”, le parole del presidente Domenico Vecchio ai microfoni di Gazzetta del Sud. “Ho appreso, infatti, dalla stampa che nei giorni scorsi si è svolto un importante tavolo tecnico a Palazzo Alvaro per discutere delle iniziative da mettere in campo per dotare l’Università Mediterranea della facoltà di Medicina e gli imprenditori reggini non sono stati invitati. Mi chiedo, con profondo rammarico, il motivo di quest’esclusione e non lo capisco”.

Secondo Vecchio, l’iter avviato dalla Città Metropolitana per verificare la fattibilità dell’operazione, ‘non porterà a nulla’. Il presidente di Confindustria Rc però rilancia, e si dice pronto a collaborare.

“Avere la Facoltà di Medicina a Reggio è importante. Noi siamo pronti ad accompagnare tutte istituzioni per ottenere i risultati migliori per la città e dare seguito a questa iniziativa. E sommessamente vorrei ricordare che la facoltà di Medicina dell’Università di Catanzaro nasce come sezione staccata dell’Università di Reggio. Confindustria Reggio è pronta a fare tutto possibile per restituire all’Università di Reggio una facoltà così importante”.

Da capire adesso quale sarà la risposta di Città Metropolitana, e se al prossimo tavolo tecnico siederà anche Confindustria Rc. In attesa di sapere se la Regione deciderà di far parte del tavolo e di conoscere l’opinione del Governatore Roberto Occhiuto, che in diverse circostanze ha appoggiato pubblicamente una simile operazione per Cosenza, ma sino ad oggi non si è ancora espresso in modo specifico sulla possibilità di istituire un corso di laurea in medicina a Reggio Calabria.