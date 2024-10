Medico di famiglia, Falcomatà: “Non si possono attendere tempi biblici per un cambio”

“Urge mettere in campo tutte le misure necessarie". Di seguito le dichiarazioni del sindaco Falcomatà riguardanti la situazione in cui si trovano gli abitanti di Gallico e Catona

“Urge mettere in campo tutte le misure necessarie affinché i cittadini della periferia Nord di Reggio Calabria possano finalmente ottenere il cambio del medico di famiglia senza attendere tempi biblici”.

Lo afferma il sindaco di Reggio Calabria, avv. Giuseppe Falcomatà, rispetto alla difficile situazione che sta investendo migliaia di cittadini di Gallico e Catona messa in luce dalla Cgil.

In effetti, la simultanea messa a riposo di 3 medici di base di Catona ha fatto ‘esplodere’ nell’area farraginosità già presenti, in termini più ampi, da quando l’Azienda sanitaria provinciale reggina ha sospeso le procedure online per il cambio e la revoca del medico di famiglia.

“L’assurdità di questo stato di cose – evidenzia il primo cittadino – consiste nell’assoluta mancanza di provvedimenti tali da ovviare alle lentezze, da impedire che centinaia di persone anziane siano costrette a bivaccare per ore e ore negli uffici di via Willermin, da evitare che nel frattempo un intero blocco di popolazione cittadina rimanga senza l’erogazione delle prestazioni sanitarie cui ha pieno diritto, da arginare l’improvviso incremento dei carichi di lavoro in capo agli stessi dipendenti del Poliambulatorio Reggio Calabria Nord. Auspichiamo con forza che gli organi competenti, e in particolare la Commissione straordinaria guidata dal prefetto Giovanni Meloni, vogliano ovviare con la massima celerità a disguidi ormai divenuti inaccettabili”.