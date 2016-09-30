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Mediterranea: iscrizione prorogata al 27 ottobre

Prorogati al 27 ottobre 2016 i termini per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria

30 Settembre 2016 - 09:28 | di Redazione

I termini di scadenza per le immatricolazioni e iscrizioni ai corsi di studio dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria per l’a.a. 2016-2017 sono prolungati al 27 ottobre 2016.

Per informazioni sull’offerta formativa e le modalità di iscrizione consultare il sito:http://www.unirc.it

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