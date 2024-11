‘Mediterranean Cup’, per tre giorni Reggio Calabria capitale internazionale della vela

Si è svolta questa mattina a Reggio Calabria, presso la Sala “Giuditta Levato” di Palazzo Campanella, la conferenza stampa di presentazione della 32.ma edizione della regata internazionale “Mediterranean Cup – Coppa LH Lido Hotel”, organizzata dal Circolo Velico di Reggio Calabria. che si svolgerà nelle acque dell’arenile comunale dal 30 ottobre al 2 novembre prossimi. Saranno almeno 15 le nazioni e 250 le imbarcazioni che parteciperanno a questa importante gara internazionale. La prima nazione ad essersi iscritta è la Norvegia che parteciperà per la prima volta alla regata. Tema della manifestazione di quest’anno è: “Sole, vento, mare, energia rinnovabile e ambiente” che vedrà il coinvolgimento e la collaborazione dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

All’incontro con i giornalisti hanno preso parte il presidente del Circolo Velico di Reggio Calabria Carlo Colella, il consigliere regionale delegato dal presidente Oliverio allo Sport e alle Politiche Giovanili Giovanni Nucera e il Presidente della Regione Mario Oliverio.

“Questo evento –ha detto il Presidente della Giunta regionale nel suo breve intervento di saluto- ha assunto, ormai una dimensione internazionale ed è diventato anche un grande attrattore turistico, a dimostrazione del fatto che lo sport può e deve rappresentare una risorsa importante per l’economia della nostra terra. La domanda turistica in questi anni si è trasformata, i gusti della gente sono cambiati, non si va più in vacanza solo nei mesi di luglio e di agosto. Ormai si viaggia in lungo ed in largo in ogni periodo dell’anno. Ecco perché occorre allargare la nostra offerta turistica valorizzando al massimo il nostro grande patrimonio naturale e culturale. Mare e montagna, insieme all’enogastronomia, ai beni culturali, al turismo religioso e agli eventi sportivi devono diventare i tasselli di un grande mosaico, che deve costituire la nostra proposta turistica complessiva all’Italia e al mondo”.

“Per questo motivo –ha aggiunto Oliverio- crediamo molto in manifestazioni-evento come questa e su di esse vogliamo investire molto. Nel Patto per la Calabria, che abbiamo sottoscritto proprio qui, a Reggio Calabria, il 30 aprile scorso, con il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, abbiamo allocato risorse importanti da destinare alla promozione e alla pratica dello sport, non solo per offrire nuove opportunità ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, ma soprattutto per ampliare e potenziare i nostri impianti sportivi e per poterli utilizzare nella promozione di eventi nazionali ed internazionali.

“Il nostro obiettivo, l’ho già detto e ripetuto in altre occasioni -ha concluso il Presidente Oliverio- è quello di far diventare la nostra regione meta importante di eventi sportivi nazionali e mondiali. Ed in questa direzione stiamo lavorando per dar vita ad un fondo di rotazione che serva ad incoraggiare i comuni della nostra regione ad investire di più e meglio sull’impiantistica sportiva”.