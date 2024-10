Mediterranean Life, Brunetti: ‘Favorevole al progetto. Convocherò accordo di programma’

Reggio, a Palazzo San Giorgio nuova seduta della Commissione Controllo e Garanzia dedicata al Mediterranean Life. Il consigliere comunale Massimo Ripepi, in qualità anche di presidente della commissione, da tempo è uno dei più tenaci sostenitori del progetto e di recente ha anticipato che convocherà una seduta a settimana dedicata al Mediterranean Life, con la volontà di giungere il prima possibile ad un punto di svolta.

Durante la seduta odierna è stato audito il sindaco f.f. Paolo Brunetti, che ha fatto il punto della situazione.

“C’è stata una richiesta di presentare un ulteriore progetto, non più studio di fattibilità che non è nulla se non un’idea, ma un progetto più definito. Questa cosa pare che non sia mai accaduta, a causa di questo il percorso si è interrotto dopo la conferenza servizi”, le parole di Brunetti, che ha assicurato: “a scanso di equivoci, nessuno vuole sotterrare il progetto. Anche io, personalmente, non ho nulla in contrario al Mediterranean Life che porterebbe occupazione e turismo”.

Secondo Brunetti, non potrà arrivare un parere definitivo con l’attuale progetto, ma servirà un nuovo documento da parte dello studio interessato a realizzare il Mediterranean Life.

Ripepi ha incalzato il sindaco f.f. sulla convocazione di un accordo di programma. ‘Solo tu puoi dare un impulso all’opera. Io non sono un tecnico, spetta agli esperti dire se c’è qualcosa da modificare o se il progetto non è realizzabile. Serve la capacità e la volontà politica di realizzare il Mediterranean Life e questo ruolo spetta al sindaco’, ha affermato il consigliere comunale di opposizione.

Brunetti ha assicurato che convocherà presto l’accordo di programma, che prevede la presenza di tutti gli enti territoriali e ministeriali coinvolti nella realizzazione del progetto, ma che non prevede di partecipare in prima persona. ‘Secondo me dovresti essere presente. Da sindaco sei il padrone di casa, ritengo la tua presenza importante’ ha ribattuto Ripepi.

Nel corso della seduta, sono intervenuti anche il consigliere di maggioranza Antonio Ruvolo, che ha spostato l’attenzione su ciò che prevede il codice degli appalti per simili opere, e il sindaco metropolitano f.f. Carmelo Versace, che ha stuzzicato il commissario della Zes in merito all’inserimento della zona che dovrebbe ospitare il Med Life: ‘Non possiamo farlo noi e nemmeno il Governatore Occhiuto, spetta invece al Commissario della Zes e può farlo dalla sera alla mattina’, le parole di Versace.