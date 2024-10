Mediterraneo Dance Festival 2017, la 26^ edizione a Reggio Calabria e Scilla

Il Mediterraneo Dance Festival, da più di venticinque anni, nella terra di Calabria, nella città di Rhegium, oggi località di spicco anche a livello turistico nel panorama mediterraneo, vuole valorizzare, da un lato, lo splendido Mar Mediterraneo “ospite”, dall’altro, arricchire le arti e la cultura locali con l’alta qualità dei protagonisti della danza contemporanea mondiale.

Questo meraviglioso “mare fra le terre”, come significa il suo nome, ha da sempre rappresentato un elemento di contatto tra le nature e i popoli che vi si affacciano. Ma se per i Greci, per i Romani e per molti altri dopo di loro era il Mare Nostrum, l’internazionalità di questo evento, con la presenza di insegnati e ballerini di tante nazionalità diverse, fa sì che questo mare diventi il mare di tutti. Il Mediterraneo, infatti, è stato da sempre culla di varie civiltà, ha prodotto arte culinaria, poesia, musiche e danze che oggi sono ben identificabili come “mediterranee” perché frutto del contatto tra nature e popoli diversi affacciati su di esso, ma al contempo, con la sua millenaria ospitalità, ha, tra i suoi valori irrinunciabili, l’essere cosmopolita e abbracciare e accogliere perciò chiunque desideri viverlo e amarlo. È un mondo acqueo e terreo da scoprire, da respirare, da mangiare, da amare, è vario e uguale a se stesso, affascina e seduce e, per questo, è indimenticabile.

Mediterraneo Dance Festival costituisce un appuntamento annuale di riferimento per allievi, insegnanti, ballerini professionisti e appassionati di danza.

Concepito come Studio-Vacanza interculturale per approfondire, perfezionare la tecnica e lo stile delle diverse espressioni di danza moderna, contemporanea e hip hop, si pregia della presenza di maestri e coreografi di fama mondiale.

Il programma prevede corsi di danza di diverso livello formativo (intermedi, avanzati e professionisti), laboratori coreografici tenuti da coreografi di importanti e famose compagnie internazionali e poi workshops, incontri, mostre, esibizioni, performance, produzioni video, rassegne e spettacoli.

Un grandissimo numero di ballerini e coreografi hanno partecipato al festival dal lontano 1992, suo anno di nascita. Esteso con successo di anno in anno, è diventato uno dei più famosi ed interessanti eventi di danza di spessore internazionale, con partecipanti provenienti da ogni parte d’Italia e paesi europei (Spagna, Francia, Germania, Malta, Olanda, Svezia, Svizzera, Repubblica Ceca, Ungheria, Estonia, Norvegia, Grecia), nonché extraeuropei (Russia, Ucraina, Usa, Australia, Israele, Cina e Giappone…)

L’intero programma è suddiviso in 2 parti, la prima parte si svolgerà a Reggio Calabria dal 12 al 28 Luglio e la seconda a Scilla (RC) dal 27 Agosto al 4 Settembre. A Reggio Calabria, si terranno i laboratori/workshop coreografici presso il “Teatro F. Cilea” che serviranno per la messa in scena di due Spettacoli di Danza che si svolgeranno presso il suggestivo Anfiteatro “Arena dello Stretto” il 19 e 27 Luglio.

La seconda parte si svolgerà nel suggestivo borgo di Scilla dal 27 Agosto al 4 Settembre, con un programma complementare, consisterà in una Residenza Coreografica riservata a ballerini semi e professionisti di danza contemporanea, tenuta da due ex ballerini della prestigiosa compagnia di William Forsythe, Tilman O’Donnell e Cyril Baldy, e su questo evento verrà appositamente realizzato un Docufilm a cura di uno dei partner, il team creativo FeelMINI con sede a Reggio Calabria, Milano e Shanghai.

Il cast di insegnanti, ballerini e coreografi è di livello super internazionale, provenienti dal mondo della danza cosi detta “commerciale” (tv shows – video clip musicali ), è giusto per citarne qualcuno, una di questi sarà Megan Lawson la coreografa di Madonna famosa pop star ed artisti internazionali quali Nicki Minaj – David Guetta – Missy Elliott – Katy Perry; Julia Spiesser, la ballerina francese di Sia famosissima cantante internazionale; e poi ci sarà anche Lukas McFarlane, vincitore del talent show in UK “Got to Dance” edizione 2014, Kerrie Milne, ballerina internazionale della famosa Crew australiana “ReQuest” diretta da Parris Goeble, e poi dalla Polonia, Maniek Kotarski talentuoso ballerino e coreografo di hip hop: per la spettacolare danza aerea a tenere il workshop ci sarà la reggina Simona Calanna che anno dopo anno si perfeziona in questo stile di danza; e per finire il cast dei coreografi di LAB 1, una delle coreografe più talentuose del panorama mondiale della modern-contemporary dance, la canadese Emma Portner.

Nel Lab 2, il cast dei coreografi è proveniente dal mondo della danza teatrale (compagnie internazionali – musical theatre ), composto dal calabrese Gianluca Falvo, che attualmente vive e lavora a Parigi dove fa parte del cast dello spettacolo musicale “Notre Dame de Paris” ed è stato ballerino professionista del programma televisivo “Amici“ di Maria De Filippi edizione 2016; poi ci sarà la promessa italiana della danza contemporanea la siculo-russa Erika Silgoner, che si stà affermando con la sua giovane e promettente compagnia internazionale Esklan Art’s Factory con sede a Roma; a tenere un interessantissimo choreographic workshop di danza contemporanea due ex ballerini della prestigiosa compagnia olandese Nederlands Dans Theatre, l’argentina Carolina Mancuso e il russo-olandese Joeri Alexander Dubbe; altri due lab di contemporaneo saranno curati dalla francese Maeva Berthelot, prima ballerina ospite della compagnia Hofesh Shechter con residenza a Londra, e un altro coreografo francese Brice Mousset, che adesso risiede a New York dove a creato e dirige la sua compagnia Oui Danse.

Per l’edizione 2017, al Festival, per la prima volta, grazie alla preziosa collaborazione con la FB production di Shangai, diretta dal calabrese Francesco Belligerante, ci saranno un bel gruppo di quaranta ballerini ed accompagnatori provenienti dalla Cina; l’associazione tramite accordi internazionali appunto con la Cina ed anche con la Russia in particolare, dove ha esportato il format / evento MDF, punta ad un forte incremento di presenze d ballerini provenienti da questi due paesi, favorita dal forte interesse che hanno per l’Italia ed adesso anche in particolare per la Calabria grazie alla interessante ed accattivante proposta del Mediterraneo Dance Festival.

L’offerta internazionale del Festival vuole andare oltre la danza, vuole offrire un mare e una terra ricchi di storia e di cultura, forti di una natura d’incomparabile bellezza. Lo spirito che anima chi fortemente ha voluto questo evento proprio in questa terra è dovuto a quel “pensiero meridiano” che ha come icona il mito di Ulisse, ovvero l’esplorazione della conoscenza, e come obiettivo quello di favorire l’incontro e lo scambio, quindi incoraggiare le forme culturali e artistiche più ricche e promettenti. Questo è il grande valore e il principale scopo del Mediterraneo Dance Festival: affermare l’importanza della formazione umana e professionale di quella alta espressione artistica quale è la danza. Non resta quindi che accettare il dono dell’azzurro del mare che sta tra le terre, farsi abbracciare da questa terra e danzare in un mare di emozioni.

Mediterraneo Dance Festival è un progetto culturale, prodotto dall’associazione culturale Calabria Arte di Reggio Calabria, diretta da Basilio Foti, organizzatore e direttore dell’evento, con la preziosa collaborazione e supporto tecnico del proprio staff.

L’intero programma è pubblicato sul sito dedicato www.mediterraneodancefestival.com dove si possono vedere dei bellissimi video.

I due Spettacoli / Gala Internazionali di MDF, inseriti nel programma eventi Estate Reggina 2017 si svolgeranno nel bellissimo e suggestivo anfiteatro Arena dello Stretto con ingresso gratuito.

L’associazione Calabria Arte ringrazia il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ed il consigliere delegato al Turismo ed alla Cultura Demetrio Marino, il Comune di Reggio Calabria in particolare il delegato ai Grandi Eventi Nicola Paris e la Regione Calabria, ma si augura che questo evento internazionale possa essere istituzionalizzato per diventare un appuntamento stabile e farsì, che insieme, con il giusto sostegno, impegno e passione si possa migliorare rendendo questo Festival sempre più importante per incrementare la cultura ed il turismo di questa nostra bellissima Città.