Meeting DRV, importante momento di crescita per gli studenti reggini
Gli alunni del Liceo Gullì accompagnano i circa 600 tour operator del meeting della Federazione del turismo tedesco Drv: un'esperienza formativa sul campo
16 Ottobre 2018 - 12:54 | di Eva Curatola
Un importante momento di crescita formativa per gli alunni del Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “T. Gullì”, in occasione del 68esimo meeting della Drv, Federazione del turismo tedesco, che ha portato dalla Germania a Reggio Calabria circa 600 Tour Operator. Una quattro giorni che, oltre a produrre ricadute positive su tutta l’area metropolitana in termini turistici e, di conseguenza, economici, è stata preziosa occasione formativa sul campo, per gli alunni dello stesso Istituto.
Il ruolo degli studenti con i tour operator tedeschi
Gli studenti hanno sfruttato le proprie competenze linguistiche per accompagnare i turisti nel loro soggiorno reggino, sotto l’attenta guida dei docenti. Il Meeting tedesco è stato costellato di manifestazioni e visite guidate su tutto il territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, d’intesa con la Regione, e ha coinvolto gli alunni delle V classi in possesso di livelli elevati di competenza linguistica tedesca e inglese, guidati dai Docenti di lingua tedesca. Attività di accoglienza, gestione di gruppi e mediazione linguistico – culturale le esperienze compiute dagli studenti che, grazie alle loro competenze e conoscenze linguistiche, hanno supportato i turisti tedeschi, negli spostamenti ed in tutte le attività organizzate, accogliendoli, inoltre, presso le strutture alberghiere del Comune di Reggio. Un valido ausilio, dunque che rappresenta nel contempo una importante esperienza formativa che offre uno spaccato sul mondo del lavoro nel quale i ragazzi dovranno, poi, confluire.
“I ragazzi sono stati un valido ausilio nell’organizzazione – ha affermato il delegato all’istruzione della Metrocity Demetrio Marino – e questo riempie di soddisfazione me e il Sindaco Giuseppe Falcomatà, col quale abbiamo fortemente creduto nella valenza del coinvolgimento dei giovani, col prezioso supporto del Dirigente Scolastico Francesco Praticò. Siamo fieri dei nostri ragazzi ai quali auguriamo di riuscire a realizzare le proprie aspirazioni. Obiettivo che speriamo di aver efficacemente stimolato in questi giorni e raggiungibile con impegno, senso di responsabilità e tanta motivazione”.
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