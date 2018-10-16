Un importante momento di crescita formativa per gli alunni del Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “T. Gullì”, in occasione del 68esimo meeting della Drv, Federazione del turismo tedesco, che ha portato dalla Germania a Reggio Calabria circa 600 Tour Operator. Una quattro giorni che, oltre a produrre ricadute positive su tutta l’area metropolitana in termini turistici e, di conseguenza, economici, è stata preziosa occasione formativa sul campo, per gli alunni dello stesso Istituto.

Il ruolo degli studenti con i tour operator tedeschi

Gli studenti hanno sfruttato le proprie competenze linguistiche per accompagnare i turisti nel loro soggiorno reggino, sotto l’attenta guida dei docenti. Il Meeting tedesco è stato costellato di manifestazioni e visite guidate su tutto il territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, d’intesa con la Regione, e ha coinvolto gli alunni delle V classi in possesso di livelli elevati di competenza linguistica tedesca e inglese, guidati dai Docenti di lingua tedesca. Attività di accoglienza, gestione di gruppi e mediazione linguistico – culturale le esperienze compiute dagli studenti che, grazie alle loro competenze e conoscenze linguistiche, hanno supportato i turisti tedeschi, negli spostamenti ed in tutte le attività organizzate, accogliendoli, inoltre, presso le strutture alberghiere del Comune di Reggio. Un valido ausilio, dunque che rappresenta nel contempo una importante esperienza formativa che offre uno spaccato sul mondo del lavoro nel quale i ragazzi dovranno, poi, confluire.