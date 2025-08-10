Reggio, controlli sulla SS106: denunciato 55enne per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale

Si è intensificata l’attività di controllo alla circolazione stradale da parte dei Carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo in occasione della stagione estiva.

Controlli stradali sulla SS 106 e nei centri abitati

Nei giorni scorsi sono state effettuate verifiche mirate che hanno portato all’individuazione di diversi automobilisti indisciplinati. Numerosi gli uomini dell’Arma impiegati nello specifico servizio e i posti di controllo effettuati, in particolar modo sulla SS 106, arteria stradale caratterizzata da un alto tasso di mortalità.

Oltre 100 veicoli controllati, più di 150 persone identificate e contravvenzioni elevate per circa 1.500 euro.

Violazioni rilevate: cinture e sorpassi azzardati

Particolarmente allarmante è il dato relativo al mancato uso delle cinture di sicurezza, salvavita in caso di sinistro, e al superamento della striscia continua per effettuare sorpassi azzardati, mettendo a rischio l’incolumità propria e altrui.

Denuncia per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale

In un episodio, i militari hanno deferito in stato di libertà un uomo per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. L’uomo, insofferente al controllo, ha inveito verbalmente e minacciato i carabinieri.

Le pattuglie hanno inoltre fermato conducenti con patente o revisione scaduta: per loro è scattato il ritiro della patente e la sospensione del veicolo dalla circolazione.

L’appello dei Carabinieri alla guida sicura

I Carabinieri ricordano l’importanza di guidare in sicurezza:

rispettare il Codice della Strada e i limiti di velocità;

adeguare l’andatura alle condizioni del manto stradale;

mantenere le distanze di sicurezza;

indossare sempre le cinture di sicurezza;

mantenere il veicolo in condizioni ottimali;

effettuare soste regolari nei lunghi viaggi per contrastare la stanchezza.

Principio di non colpevolezza

Come previsto dalla normativa vigente, per l’uomo deferito vige il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.