Melito di Porto Salvo, le donne portano la Vara alla processione

Si è svolta domenica 26 maggio la tradizionale processione di Maria Santissima di Porto Salvo, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dalla comunità locale. Nel Rione Marina, lungo via Peppino Surfaro, l’edizione di quest’anno è stata caratterizzata da una novità destinata a lasciare il segno.

Per la prima volta, infatti, i pescatori hanno affidato alle donne del quartiere il compito di portare la Vara. Un passaggio simbolico che introduce un elemento di rinnovamento all’interno di una tradizione profondamente radicata.

Le donne della Marina hanno preso parte al momento con partecipazione e senso di responsabilità, contribuendo a mantenere vivo il significato religioso e comunitario della processione. Il gesto è stato interpretato come un segnale di apertura, capace di coniugare continuità e cambiamento.

La processione ha così assunto anche un valore ulteriore, mettendo in evidenza il ruolo attivo della componente femminile nella vita della comunità e nelle sue espressioni più identitarie.

L’iniziativa non altera il significato della celebrazione, ma ne rinnova le modalità, confermando la centralità della devozione a Maria Santissima di Porto Salvo nel tessuto sociale di Melito.