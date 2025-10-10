ASD Melito, l’appello del sindaco Nastasi: ‘Facciamo squadra tutti insieme’

Il sindaco invita la cittadinanza a partecipare all’assemblea pubblica per discutere del futuro della società e lancia un messaggio: "Il calcio è identità e appartenenza"

“Il calcio, a Melito di Porto Salvo, è da sempre più di uno sport: è passione, identità, appartenenza.

L’A.S.D. Melito rappresenta la nostra comunità, il nostro nome e i nostri colori nei campi del campionato di Promozione – Girone B, portando con sé la storia e il cuore di un intero paese“.

Il Sindaco Nastasi: “Sosteniamo insieme la nostra squadra”

«Oggi la società ha bisogno del sostegno di tutti, in particolare di imprenditori, commercianti e professionisti melitesi, per rafforzare la struttura, consolidare i quadri dirigenziali e garantire le risorse necessarie a proseguire con dignità e orgoglio il cammino sportivo», afferma il Sindaco Tito Nastasi.

Il primo cittadino rivolge un invito chiaro e sentito a tutta la comunità:

«Avviciniamoci alla squadra, sosteniamola, crediamo insieme nel suo rilancio.

Un contributo economico, una sponsorizzazione, una presenza attiva nella dirigenza o semplicemente un incoraggiamento dai gradoni del campo possono fare la differenza».

“Rilanciare l’A.S.D. Melito è investire nel futuro dei nostri giovani”

Sostenere la squadra non significa solo fare calcio, ma investire nel futuro:

dei giovani , che nello sport trovano una scuola di vita;

, che nello sport trovano una scuola di vita; dei valori comunitari , come lealtà, impegno e spirito di squadra ;

, come ; e dell’immagine positiva del territorio melitese, simbolo di coesione e orgoglio.

«Rilanciare l’A.S.D. Melito – sottolinea il Sindaco – significa credere nel valore educativo dello sport e nella sua capacità di unire e motivare una comunità».

Assemblea pubblica lunedì 13 ottobre

Per discutere insieme il futuro della società, il Sindaco Tito Nastasi invita la cittadinanza a partecipare all’assemblea pubblica che si terrà lunedì 13 alle ore 18, presso l’aula del Consiglio comunale di Melito di Porto Salvo.

«È importante – conclude Nastasi – che partecipi chiunque ha a cuore i colori della nostra squadra.

Facciamo squadra, tutti insieme.»

Tito Nastasi

Sindaco di Melito di Porto Salvo