ASD Melito, l’appello del sindaco Nastasi: ‘Facciamo squadra tutti insieme’
Il sindaco invita la cittadinanza a partecipare all’assemblea pubblica per discutere del futuro della società e lancia un messaggio: "Il calcio è identità e appartenenza"
10 Ottobre 2025 - 16:02 | Comunicato Stampa
“Il calcio, a Melito di Porto Salvo, è da sempre più di uno sport: è passione, identità, appartenenza.
L’A.S.D. Melito rappresenta la nostra comunità, il nostro nome e i nostri colori nei campi del campionato di Promozione – Girone B, portando con sé la storia e il cuore di un intero paese“.
Il Sindaco Nastasi: “Sosteniamo insieme la nostra squadra”
«Oggi la società ha bisogno del sostegno di tutti, in particolare di imprenditori, commercianti e professionisti melitesi, per rafforzare la struttura, consolidare i quadri dirigenziali e garantire le risorse necessarie a proseguire con dignità e orgoglio il cammino sportivo», afferma il Sindaco Tito Nastasi.
Il primo cittadino rivolge un invito chiaro e sentito a tutta la comunità:
«Avviciniamoci alla squadra, sosteniamola, crediamo insieme nel suo rilancio.
Un contributo economico, una sponsorizzazione, una presenza attiva nella dirigenza o semplicemente un incoraggiamento dai gradoni del campo possono fare la differenza».
“Rilanciare l’A.S.D. Melito è investire nel futuro dei nostri giovani”
Sostenere la squadra non significa solo fare calcio, ma investire nel futuro:
- dei giovani, che nello sport trovano una scuola di vita;
- dei valori comunitari, come lealtà, impegno e spirito di squadra;
- e dell’immagine positiva del territorio melitese, simbolo di coesione e orgoglio.
«Rilanciare l’A.S.D. Melito – sottolinea il Sindaco – significa credere nel valore educativo dello sport e nella sua capacità di unire e motivare una comunità».
Assemblea pubblica lunedì 13 ottobre
Per discutere insieme il futuro della società, il Sindaco Tito Nastasi invita la cittadinanza a partecipare all’assemblea pubblica che si terrà lunedì 13 alle ore 18, presso l’aula del Consiglio comunale di Melito di Porto Salvo.
«È importante – conclude Nastasi – che partecipi chiunque ha a cuore i colori della nostra squadra.
Facciamo squadra, tutti insieme.»
Tito Nastasi
Sindaco di Melito di Porto Salvo