Ciclone Harry, sospese le attività didattiche nelle scuole di Melito di Porto Salvo

l'avviso alla cittadinanza

Avviso alla Cittadinanza: Sospensione Attività Didattiche Primo Ciclo di Istruzione

Si informa la cittadinanza che, a seguito degli eventi meteorologici avversi verificatisi nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 (Ciclone Harry), che hanno causato infiltrazioni d’acqua e criticità strutturali in diversi edifici scolastici comunali, il Sindaco ha disposto, con Ordinanza n. 09/2026, quanto segue:

È disposta la sospensione delle attività didattiche ed educative nelle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del Comune di Melito di Porto Salvo da GIOVEDÌ 22 gennaio a SABATO 24 gennaio 2026. Le attività riprenderanno regolarmente LUNEDÌ 26 gennaio 2026, salvo ulteriori comunicazioni.

La decisione si è resa necessaria a seguito dei sopralluoghi tecnici effettuati, che hanno evidenziato la necessità di interventi di messa in sicurezza e ripristino, attualmente in corso, al fine di garantire la piena tutela di studenti, personale scolastico e famiglie.

Per quanto riguarda la Scuola di Istruzione Superiore, si demanda ogni valutazione al Dirigente scolastico competente. La sicurezza dei nostri ragazzi resta una priorità assoluta. Seguiranno aggiornamenti.