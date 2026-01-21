City Now

Ciclone Harry, sospese le attività didattiche nelle scuole di Melito di Porto Salvo

"La decisione si è resa necessaria a seguito dei sopralluoghi tecnici effettuati che hanno evidenziato la necessità di interventi di messa in sicurezza e ripristino" l'avviso alla cittadinanza

21 Gennaio 2026 - 17:31 | di Redazione

Melito Ciclone Henry Lungomare Danni

Di seguito l’avviso alla cittadinanza condiviso sui canali social istituzionali del Comune di Melio di Porto Salvo sulla sospensione delle attività didattiche.

Avviso alla Cittadinanza: Sospensione Attività Didattiche Primo Ciclo di Istruzione

Si informa la cittadinanza che, a seguito degli eventi meteorologici avversi verificatisi nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 (Ciclone Harry), che hanno causato infiltrazioni d’acqua e criticità strutturali in diversi edifici scolastici comunali, il Sindaco ha disposto, con Ordinanza n. 09/2026, quanto segue:

È disposta la sospensione delle attività didattiche ed educative nelle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del Comune di Melito di Porto Salvo da GIOVEDÌ 22 gennaio a SABATO 24 gennaio 2026.

avviso cittadinanza melito

Le attività riprenderanno regolarmente LUNEDÌ 26 gennaio 2026, salvo ulteriori comunicazioni.

La decisione si è resa necessaria a seguito dei sopralluoghi tecnici effettuati, che hanno evidenziato la necessità di interventi di messa in sicurezza e ripristino, attualmente in corso, al fine di garantire la piena tutela di studenti, personale scolastico e famiglie.

Per quanto riguarda la Scuola di Istruzione Superiore, si demanda ogni valutazione al Dirigente scolastico competente. La sicurezza dei nostri ragazzi resta una priorità assoluta. Seguiranno aggiornamenti.

