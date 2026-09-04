Meloni: ‘Il nostro Governo diventa il più longevo della storia della Repubblica’

“Oggi il nostro Governo diventa il più longevo della storia della Repubblica italiana”.

Lo ha scritto questa mattina la premier Giorgia Meloni in un post pubblicato sui social, celebrando il traguardo raggiunto dall’esecutivo.

Meloni: “La stabilità non è un record da esibire”

“È un dato che accolgo con gratitudine e con un forte senso di responsabilità. Perché la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una Nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare”.

La presidente del Consiglio ha quindi rivendicato il lavoro svolto dal Governo in questi anni, citando occupazione, sostegno a famiglie e imprese, sicurezza, conti pubblici e ruolo dell’Italia sul piano internazionale.

“In questi anni abbiamo lavorato per aumentare l’occupazione, ridurre la disoccupazione, sostenere famiglie e imprese, rafforzare la sicurezza, governare i conti pubblici con serietà e restituire all’Italia peso e credibilità sulla scena internazionale. I risultati ci sono, ma sappiamo bene quante cose restino ancora da fare”.

“La stabilità è il risultato di una coalizione unita”

Meloni ha sottolineato anche il ruolo della maggioranza di centrodestra nella durata dell’esecutivo.

“Questa stabilità non è merito di una persona sola. È il risultato di una coalizione unita, che governa da quattro anni con una visione comune e che ha scelto di stare insieme non contro qualcuno, ma per realizzare un progetto per l’Italia”.

La premier ha poi collegato il risultato raggiunto alla storia dei governi italiani.

“Non credo sia un caso che, da oggi, i tre Governi più longevi della storia repubblicana siano tutti governi di centrodestra. La stabilità si costruisce quando un’alleanza condivide valori, obiettivi e una visione della Nazione, non quando l’unica ragione per stare insieme è impedire agli altri di governare”.

“La fiducia degli italiani non è un assegno in bianco”

Nel messaggio Meloni ha attribuito agli elettori un ruolo centrale nella continuità dell’esecutivo.

“Ma soprattutto, questa stabilità esiste grazie agli italiani che nel 2022 ci hanno dato fiducia”.

Una fiducia che, precisa la premier, non deve essere considerata acquisita.

“Una fiducia che non abbiamo mai considerato un assegno in bianco e che non daremo mai per scontata. Il prossimo anno torneremo davanti ai cittadini con quello che abbiamo fatto, con quello che resta da fare e con la nostra idea di futuro. E saranno ancora una volta loro a decidere se meritiamo di continuare questo cammino”.

Meloni: “Il lavoro va avanti”

La premier ha quindi ribadito la volontà di proseguire l’azione di governo.

“Intanto il lavoro va avanti”.

Nel post trova spazio anche l’appuntamento politico previsto in serata a Bari, dove Meloni incontrerà la comunità di Fratelli d’Italia.

“Sarà l’occasione per guardarci negli occhi, fare il punto sulla strada percorsa e, soprattutto, parlare di quella che abbiamo ancora davanti”.

La conclusione del messaggio è affidata a un invito a proseguire il percorso politico intrapreso: