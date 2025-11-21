Reggio, in Piazza Duomo 15 casette in legno per il Mercatino di Natale

Il Comune mette a disposizione degli operatori economici 15 casette in legno per l’esposizione dei prodotti tipici e per la somministrazione dello street food. Pubblicata la manifestazione di interesse

Il Comune di Reggio Calabria ha pubblicato la Manifestazione d’interesse per la vendita dei prodotti nel mercatino di Natale che si terrà in Piazza Duomo. Gli operatori economici avranno a disposizione 15 casette in legno per esporre prodotti tipici natalizi e offrire street food. L’iniziativa fa parte degli eventi natalizi del 2025, con l’allestimento del Villaggio di Natale.

Dettagli della Manifestazione

L’Amministrazione comunale intende coinvolgere le Associazioni di categoria per organizzare la manifestazione. Le Associazioni iscritte al CNEL o presenti nel Consiglio camerale della Città Metropolitana di Reggio Calabria possono presentare la propria adesione. Per partecipare, le Associazioni devono inviare l’istanza via PEC all’indirizzo protocollo@pec.reggiocal.it entro il 26 novembre 2025.

Le dichiarazioni dell’assessore Tripodi

«Puntiamo a rendere la città sempre più attrattiva, promuovendo le eccellenze locali», ha dichiarato l’assessore alla “Città Produttiva”, Alex Tripodi. «Il Villaggio di Natale in Piazza Duomo offrirà alle attività locali la possibilità di valorizzare i loro prodotti nella vetrina più importante della città». Tripodi ha concluso invitando le imprese a partecipare per contribuire a rendere ancora più magico il Natale reggino.