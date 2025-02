Piazza del Popolo, Falcomatà in IX Commissione: ‘Obiettivo riorganizzare il mercato’

Si è tenuta oggi, presso la IX Commissione Controllo e Garanzia, presieduta dal consigliere Massimo Ripepi, l’audizione del sindaco Giuseppe Falcomatà in merito alla sospensione del mercato di Piazza del Popolo. Alla seduta hanno partecipato anche l’assessora alle Attività produttive Marisa Lanucara, la segretaria generale Antonia Criaco, la dirigente Loredana Pace e diversi operatori economici riuniti in Comitato.

Le dichiarazioni del sindaco Falcomatà

Nel corso del dibattito, il primo cittadino ha confermato la decisione della Giunta comunale di sospendere le attività mercatali nell’area fino al 30 giugno 2025, precisando che successivamente sarà il Consiglio comunale a decidere sulla riorganizzazione del settore mercatale.

L’intenzione dell’Amministrazione, secondo quanto affermato da Falcomatà, è riqualificare Piazza del Popolo, che è di proprietà del Demanio e sottoposta a vincoli della Soprintendenza, destinandola a funzioni turistiche e sociali. Tuttavia, si è dichiarato disponibile a valutare spazi alternativi nelle vicinanze per il mercato, con la possibilità di riorganizzare l’intero settore.

Il confronto tra l’Amministrazione e gli operatori mercatali

L’assessora Lanucara ha evidenziato che negli ultimi mesi ci sono stati sei incontri con i commercianti, durante i quali l’Amministrazione ha proposto soluzioni per una possibile regolarizzazione degli aventi diritto. Dal canto loro, gli operatori mercatali hanno chiesto garanzie per poter lavorare e la possibilità di mantenere la storicità del mercato.

Nel dibattito sono intervenuti diversi consiglieri comunali, tra cui Federico Milia, Giuseppe Sera, Demetrio Marino, Francesco Barreca, Carmelo Versace, Giuseppe De Biasi, Armando Neri e Saverio Pazzano, ognuno con proposte e riflessioni sulla vicenda.

Le proposte dell’opposizione e le conclusioni della seduta

Il presidente della Commissione, Massimo Ripepi, ha avanzato la proposta di riaprire il mercato di Piazza del Popolo nelle ore mattutine, lasciando lo spazio per attività ricreative ed eventi nelle ore pomeridiane e serali.

“Dobbiamo mantenere la storicità del mercato, ampliandolo e organizzandolo sempre nella legalità. Il mercato rappresenta una risorsa economica non solo per i commercianti, ma anche per i cittadini che lo frequentano”, ha dichiarato Ripepi.

In chiusura, il sindaco Falcomatà ha ribadito che l’Amministrazione è aperta al confronto, ma solo con operatori in regola e non con chi persevera nell’abusivismo. Inoltre, ha sottolineato che esistono aree alternative vicine a Piazza del Popolo che potrebbero ospitare il mercato in una nuova riorganizzazione complessiva delle attività mercatali della città.