Ponte sullo Stretto, Salvini: ‘Non ci fermiamo. Lavori entro la legislatura? Lo spero’

Il vicepremier ha annunciato la sua presenza all'evento "Si al ponte" in programma nel mese di marzo a Messina

“La Lega parteciperà all’evento del 28 marzo a Messina promosso da tante associazioni e dalla società civile per dire Sì al Ponte. Ed io ci sarò. Non ci fermiamo su questa opera e spero che entro la legislatura si parta con i lavori per il Ponte sullo Stretto“.

Lo ha detto Matteo Salvini intervenendo al direttivo regionale della Lega Sicilia in corso a Messina.

Fonte: Ansa Calabria



