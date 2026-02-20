Ponte sullo Stretto, Salvini: ‘Non ci fermiamo. Lavori entro la legislatura? Lo spero’
Il vicepremier ha annunciato la sua presenza all'evento "Si al ponte" in programma nel mese di marzo a Messina
20 Febbraio 2026 - 06:00 | Comunicato Stampa
“La Lega parteciperà all’evento del 28 marzo a Messina promosso da tante associazioni e dalla società civile per dire Sì al Ponte. Ed io ci sarò. Non ci fermiamo su questa opera e spero che entro la legislatura si parta con i lavori per il Ponte sullo Stretto“.
Lo ha detto Matteo Salvini intervenendo al direttivo regionale della Lega Sicilia in corso a Messina.
Fonte: Ansa Calabria
.