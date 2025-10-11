City Now

Messina-Reggina: strategia di gruppo, Trocini convoca praticamente tutti

Nella lista presente anche il capitano Barillà. Prima convocazione in campionato per Zenuni

11 Ottobre 2025 - 17:01 | Redazione

Reggina Trocini campo

Sono 24 i calciatori convocati da mister Bruno Trocini per la 7ª giornata di campionato con il Messina:

Portieri: Boschi, Lagonigro.
Difensori: Adejo, Blondett, Distratto, Fomete, Gatto, D. Girasole, R. Girasole, Lanzillotta, Palumbo.

Centrocampisti: Barillà, Correnti, Laaribi, Mungo, Porcino, Salandria, Zenuni.
Attaccanti: Di Grazia Edera, Ferraro, Grillo, Pellicanò, Rizzo.

Infortunato: Ragusa

Squalificato: Montalto

Non convocati: Chirico e Druetto

