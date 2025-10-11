Messina-Reggina: i convocati giallorossi. Ci sono diversi ex amaranto
Tre recuperi importanti per mister Romano, nulla da fare per Bosia
11 Ottobre 2025 - 15:17 | Redazione
Per l’attesa sfida con la Reggina, il tecnico del Messina Romano convoca 20 calciatori. Recuperati i vari Orlando, De Caro e Tourè. Nulla da fare per Bosia. Nell’organico giallorosso diversi ex Reggina come Maisano, Zucco, Garufi e Veron. Breve apparizione al S. Agata anche per il difensore Bombaci, ceduto qualche settimana dopo il suo arrivo.
I convocati
PORTIERI – Sorrentino (2004), Paduano (2003)
DIFENSORI – Trasciani (2000), Orlando (1995), De Caro (2000), Bombaci (2006)
CENTROCAMPISTI – Garufi (1995), Veron (2007), Tesija (1992), Clemente (1998), Saverino (2001), Fravola (2006), Zucco (2004), Yekalej (2007), Aprile (2005), Maisano (2007)
ATTACCANTI – Elia (2005), Tourè (2001), Azzara (1996), Roseti (2006)