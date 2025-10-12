Messina-Reggina: le formazioni ufficiali. Edera parte dalla panchina
Trocini conferma la coppia di terzini Gatto-Fomete. In attacco torna Ferraro
12 Ottobre 2025 - 13:41 | di Michele Favano
Le formazioni ufficiali di Messina-Reggina, gara valida per la 7ª giornata del campionato di Serie D girone I:
MESSINA(3-5-2): Sorrentino; De Carlo, Trasciani, Clemente; Maisano, Garufi, Tesija, Aprile, Orlando; Roseti, Toure. All. Romano
A disposizione: Paduano, Zucco, Azzara, Elia, Saverino, Fravola, Ivan, Bombaci, Veron
REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Gatto, Blondett, D. Girasole, Fomete; Correnti, Mungo, Porcino; Grillo, Ferraro, Di Grazia. All. Trocini
A disposizione: Boschi, Adejo, Barillà, Zenuni, Edera, Lanzillotta, Laaribi, Palumbo, Pellicanò
Arbitro: Juri Gallorini (Arezzo). Assistenti: Fabio Cattaneo (Monza), Alessandro Pascoli (Macerata)