Messo in sicurezza il lungomare di Catona

Il Vicepresidente della Provincia, Giovanni Verduci, il consigliere Michele Marcianò e il dirigente provinciale del settore Salvaguardia delle Coste, architetto Giuseppe Mezzatesta, hanno svolto un sopralluogo a Catona, nel comune di Reggio Calabria, dove sono stati da poco conclusi i lavori per la messa in sicurezza di un tratto di litorale.

L’intervento sul lungomare di Catona

L’intervento, che rappresenta la continuazione di un precedente lavoro già realizzato lo scorso anno, si è concretizzato con la realizzazione di una scogliera radente, quasi centosettanta metri di massi naturali, a protezione e salvaguardia della costa, del lungomare, delle infrastrutture esistenti e della pubblica e privata incolumità. “Anche in questo caso – ha dichiarato Verduci – abbiamo svolto un ruolo sussidiario rispetto al Comune. Lo abbiamo fatto ben volentieri perché i danni causati dalle ultime mareggiate sono stati ingenti ed era necessario intervenire tempestivamente per garantire condizioni minime di sicurezza. Con questi lavori completiamo un secondo step e cominciamo subito a pensare a cosa fare, quando e in che modo per tutta la rimante parte della costa di Catona, anche se non ancora interessata da fenomeni di erosione.

Su sollecitazione del consigliere Michele Marcianó – ha poi concluso il vicepresidente – abbiamo già chiesto ai tecnici dell’Università “Mediterranea” di monitorare l’intera area e formulare la migliore soluzione per scongiurare che, uno dei più bei tratti di costa reggina, sia toccata da un fenomeno che interessa l’intero territorio provinciale.”

Il litorale come risorsa di sviluppo

Consideriamo il litorale una risorsa e una valida opportunità di sviluppo – ha invece esordito il consigliere Michele Marcianó. La messa in sicurezza delle infrastrutture esistenti e la salvaguardia dell’incolumità pubblica sono un segno di civiltà e rispetto verso tutta la comunità. Solo un luogo sicuro può suscitare interesse e dare il via a qualcosa che contribuisca a rilanciare l’economia di questa nostra città. Ben vengano – ha poi concluso – iniziative come questa che, raggiungendo importanti e concreti risultati in breve tempo, manifestano quanto sensibile sia tutta l’Amministrazione provinciale”.Foto: Verduci, Marcianò e Mezzatesta in occasione del sopralluogo.