Meteo: weekend estivo a Reggio Calabria

Le previsioni per il weekend a Reggio Calabria di 3BMeteo

Sarà un weekend estivo a Reggio Calabria. A decretarlo è 3bMeteo che ha illustrato, nel dettaglio, le giornata di sabato 21 e domenica 22 maggio.

Il meteo del weekend a Reggio Calabria

Sabato, 21 maggio: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4007m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica, 22 maggio: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domenica la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3915m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.