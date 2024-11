Mettiamo in ordine con stile…la libreria

di Maria Assunta Forzano – Design unici ed originali per dare spazio ai nostri libri.

Quando non sai più dove mettere i libri e assolutamente no, succeda quel che succeda, non rinuncerai neppure a uno dei quei titoli e non darai ascolto a chi ti consiglia di regalarne qualcuno capirai da solo che è giunto il momento di comperare una nuova libreria.

Ma come scegliere quella che è perfetta per te e per la tua casa?

Innanzitutto è bene dire che tra i complementi d’arredo, la libreria è un vero e proprio jolly e può star bene in qualunque zona della casa persino in bagno e cucina se si ha lo spazio disponibile ed il modello è adatto!

Versatili, utili, in grado di arredare e di dare carattere ad una stanza e non è assolutamente obbligatorio riporci solo libri ma tutto ciò che vogliamo e che ci piace avere a portata di mano e di vista.

Le soluzioni sono tante e basta qualche dettaglio per rendere unico un elemento così incredibilmente utile!

Ma vediamo insieme alcune librerie che nel design contemporaneo sono molto apprezzate.

Cominciamo con quelle personalizzabili e modulari. Basta indicare i tre parametri altezza, lunghezza e colore ed il gioco è fatto. Linee semplici per strutture complesse e particolari.

Ma se vogliamo stupire ecco alcune librerie fuori dal comune. Per uno spazio dinamico , giovane e fuori dagli schemi. Librerie geometricamente stilizzate per creare il messaggio che vogliamo, librerie in movimento e che possono essere spostate dove preferiamo…rotolando .

Ma quali sono gli elementi che devono rendere la scelta più facile?

-Innanzitutto ripiani ampi e solidi, in grado di reggere molto peso per poter sostenere tutto

-È consigliabile che le celle siano differenti ed articolate per adattarsi al meglio alle diverse tipologie di oggetti: siano essi libri o cornici, vasi o soprammobili .

-La struttura si deve adattare e sfruttare al meglio lo spazio a disposizione.

– La libreria può anche diventare una parete divisoria tra due ambienti contigui, creando nuovi spazi.

-E’ sempre meglio scegliere uno stile raffinato e soprattutto dalle linee leggere.

Non è facile scegliere, perché stili e modelli possono attirare la nostra attenzione soprattutto per il loro lato estetico sempre più ricercato ed elaborato ma nonostante ciò non bisogna perdere di vista la funzione.

La parola d’ordine è “in ordine, ma a portata di mano“

Chi invece vuole fare della libreria un oggetto d’arte ecco i modelli dal design più spettacolare.