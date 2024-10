Meyenergy Viola, al Palacalafiore è scontro diretto contro Monopoli

Punti pesanti in palio: il percorso verso il Playoff è ancora lungo ma la gara di stasera ha già il sapore di un finale

Pregara di un match importantissimo per la Myenergy Viola che stasera alle 18.00 tra le mura amiche del Palacalafiore gioca contro la White Wise Monopoli di coach Antonio Paternoster.

Punti che pesano per entrambe le squadre, il percorso verso il Playoff è ancora lungo ma quello tra Reggio e Monopoli ha già il sapore di uno scontro diretto per il sesto posto, dove si baderà anche alla differenza canestri in vista del girone di ritorno.

La partenza dai ‘bassifondi’ del Play-In Gold e il sostegno del fortino neroarancio fanno di questo turno un’occasione da non perdere per la Viola. I neroarancio sono reduci dalla difficile vittoria contro Angri e vogliono continuare la loro sorprendente corsa di fronte al pubblico di casa, ma l’avversario è di quelli tosti e da prendere con le pinze.

Gli avversari

Il Monopoli è squadra esperta, costruita quest’estate con obiettivi ambiziosi in qualche modo disattesi da una stagione regolare costellata da infortuni e stop imprevisti. Ha chiuso in terza posizione ottenendo sul campo 14 vittorie e 8 sconfitte (solo due nel girone di ritorno), ha voglia di recuperare punti in classifica ed agganciare già da stasera i neroarancio, avanti di due lunghezze.

I pugliesi hanno iniziato il Play-In Gold con l’amaro in bocca, perdendo due partite avvincenti, entrambe decise negli ultimi possessi, contro Ragusa nel primo turno (con polemiche sull’arbitraggio a fine gara) e Capo d’Orlando la settimana scorsa, condannati da un tap-in di Gatti a fil di sirena.

La White Wise a gennaio inizia la campagna di rinforzi con il classe 2003 Venga, ala grande ex Avellino, a fine febbraio acquista Claudio Tommasini, figlio d’arte e play cresciuto nelle giovanili della Virtus Bologna, e sostituisce Obinna con l’esperienza di Valerio Amoroso. Inoltre, nelle ultime settimane coach Antonio Paternoster (ex tecnico dei neroarancio ai tempi della LegaDue) sta recuperando Matteo Annese e dopo quattro mesi di infortunio l’esperto centro argentino Diego Nahuel Corral.

Completano le rotazioni dei monopolitani la punta di diamante Giovanni Laquintana (idolo giovanile ed ex compagno nel ‘21 del neroarancio Maksimovic), 23 punti e 18.7 di valutazione la sua media quest’anno, l’ottimo Matteo Bini, ala ex Bisceglie e Molfetta con un buon tiro, gli altri due argentini Alvaro Merlo (il play titolare) e l’ala piccola Francisco Fernandes Lang.

Arbitri della serata i signori Matteo Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG) e Federico Mameli di Augusta (SR).

L’appuntamento con gli appassionati di basket per Myenergy Viola – White Wise Monopoli è alle 18.00 al Palacalafiore di Reggio Calabria.