​​Migliori gelaterie d’Italia 2025: Trebottoni al Top secondo Gambero Rosso e Dissapore​

Nuovo prestigioso riconoscimento per la Gelateria Trebottoni, che continua a imporsi come una delle eccellenze del gelato artigianale italiano. La celebre guida di Dissapore (che mira all’avanguardia del vero Gelato artigianale) ha inserito Trebottoni tra le 100 migliori gelaterie d’Italia, attribuendole una posizione di prestigio: Trebottoni è infatti l’unica gelateria di Reggio Calabria presente nella Top 30 nazionale.

Un’importante conferma che si affianca a quella arrivata pochi mesi fa dal Gambero Rosso, che ha riconfermato per il terzo anno consecutivo Trebottoni anche nella Guida alle Migliori Gelaterie d’Italia 2025, consolidandone la posizione tra i nomi più autorevoli del panorama nazionale.

Gambero Rosso la definisce “Una chicca appena fuori il centro”, mentre Dissapore dice: “Gusti dall’alto coefficiente tecnico che sfuggono alle banalità”. Alla guida di Trebottoni c’è lo chef Demetrio Romeo, il cui lavoro è da anni sinonimo di qualità, passione e innovazione. Commentando il doppio riconoscimento, ha dichiarato:

“Questi riconoscimenti sono il giusto premio al nostro lavoro, alla nostra attenzione alla qualità e ci offrono stimoli per migliorare e innovare sempre più.”

Alla riapertura, dopo il rinnovo dei locali, Trebottoni non ha solo confermato l’altissima qualità del suo gelato, ma ha anche lanciato una serie di novità che stanno già facendo tendenza come la brioche con impasto al cacao, i Bon Trebottoni ( morbidi pan brioche ripieni di creme artigianali), le torte di pasticceria in vaschetta (ideali da portare a casa e condividere in ogni occasione) e le torte monoporzione, come la deliziosa Sacher senza latte e derivati, pensate per chi cerca gusto e leggerezza, anche con esigenze alimentari specifiche.

Trebottoni si distingue per l’utilizzo di ingredienti selezionati con cura maniacale, la lavorazione artigianale impeccabile e una continua ricerca creativa, che si traduce in gusti originali e stagionali, capaci di raccontare il territorio calabrese con ogni cucchiaiata.

La gelateria, da anni è diventata punto di riferimento per i reggini e turisti in cerca di eccellenze gastronomiche, è oggi ambasciatrice della Calabria del gusto. Con il suo gelato sincero e autentico, equilibrato e sorprendente, Trebottoni rappresenta un faro per tutti gli amanti del vero gelato artigianale. Un orgoglio per la città e per tutta la Calabria.

