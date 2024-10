“Migliori locali d’Italia”: tra i premiati della FIPGC ci sono 4 pasticcerie calabresi – FOTO

La Federazione Internazionale di Pasticceria Gelateria Cioccolateria (FIPGC) ha indetto un concorso denominato “Migliori locali d’Italia TOP QUALITY”.

Ogni concorrente ha inviato le foto del proprio locale e una prima commissione ha valutato l’idoneità per la partecipazione al concorso.

Ricevuta la conferma di partecipazione ogni locale a propria insaputa ha ricevuto la visita da parte dei membri della seconda commissione che ha stilato una scheda di valutazione e ha verificato la coerenza con le foto inoltrate.

Leggi anche

La valutazione è stata attenta e delicata. Sono stato oggetto di valutazione:

i prodotti offerti (diversificazione dei prodotti, materia prima utilizzata, presentazione al cliente);

(diversificazione dei prodotti, materia prima utilizzata, presentazione al cliente); il Laboratorio (spazi, attrezzature, igiene, rispetto delle norme sanitarie, personale);

(spazi, attrezzature, igiene, rispetto delle norme sanitarie, personale); il punto vendita (Pulizia e presentazione al pubblico, Personale e professionalità, accoglienza, spazi).

Tra le pasticcerie TOP QUALITY, quattro sono calabresi e rispettivamente hanno ricevuto i seguenti riconoscimenti.

FRUSTA ORO

Peccati di Gola di Salvatore Gualtieri – Davoli (Cz);

Petit Plaisirs di Sergio Palmisano – Castrovillari (Cs).

FRUSTA ARGENTO

Pasticceria Motta Cafè Lounge Bar di Massimiliano Motta – San Lorenzo del Vallo (Cs).

FRUSTA BRONZO

L’Arte del Dolce di Natale Santoro – Villa San Giovanni (Rc).

PREMIAZIONI

Le premiazioni sono state fatte durante lo svolgimento dell’evento nazionale FIPGC tenutosi a Massa Carrara in occasione della Fiera del Tirreno CT.

Leggi anche

Per l’occasione sono giunte sul posto le professioniste cake designers della Federazione Internazionale di Pasticceria calabresi che hanno rappresentato attraverso una torta in zucchero la nostra terra. Per la realizzazione dell’opera hanno lavorato Rosanna Gigliotti, Cetta Cuppari, Maria Rosa Azzariti, Carmela Milano, Rosalba Suppa, Karla Leal Macedo, Nancy La Rosa, Cinzia Auditore.

Nella stessa occasione sono diventati membri dell’Equipe Eccellenze Italiane di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria Roberto Furfaro della provincia di Reggio Calabria e Massimiliano Motta della provincia di Cosenza.

Il Team calabrese della Federazione Internazionale di Pasticceria continua a crescere e si arricchisce di professionisti e talenti di spessore che permetteranno a tutta la nostra regione di essere valorizzata a livello nazionale ed internazionale.

L’intero Team continua ad essere coordinato dal Delegato Regionale Gennaro Filippelli giovane crotonese di 34 anni (Equipe Eccellenza FIPGC e Medaglia d’oro ai Campionati Italiani 2016) che ha portato all’attenzione internazionale la propria città ma ancor di più la propria regione”.