Bilancio positivo per ‘Nuove Prospettive’: incontro a Milano tra soci e simpatizzanti

Bilancio di fine anno per l’Associazione Nuove Prospettive, guidata dal presidente Domenico Altomonte e composta da un team di professionisti lombardi e calabresi residenti nel Nord Italia. L’ultimo appuntamento del 2024, tenutosi all’Hotel Milano Scala, che ha riunito soci e simpatizzanti, è servito per fare una sintesi delle attività svolte nel 2024 e per delineare i progetti futuri per Milano e l’intera Lombardia nel 2025.

Il 2024 è stato un anno cruciale per l’Associazione Nuove Prospettive. Durante l’incontro, il presidente Altomonte ha illustrato i traguardi raggiunti, sottolineando il lavoro svolto in diversi ambiti, tra cui il sociale, la cultura e l’inclusione: tra i progetti più significativi le iniziative culturali che hanno valorizzato le tradizioni calabresi e ne hanno promosso l’integrazione nel contesto milanese, i progetti di inclusione sociale rivolti alle comunità meno rappresentate con particolare attenzione ai giovani e alle donne e le collaborazioni con enti locali e organizzazioni no-profit, che hanno rafforzato la rete di supporto sul territorio.

“Abbiamo lavorato intensamente per una realtà dinamica come Milano e della Lombardia. Il nostro obiettivo è stato quello di promuovere il dialogo e la cooperazione”, ha dichiarato Altomonte durante il suo intervento.

Verso il futuro: obiettivi per il 2025

Con lo sguardo rivolto al futuro, l’incontro è stato anche un’occasione per discutere le iniziative in programma per il 2025. Tra i progetti annunciati l’espansione delle attività culturali, il potenziamento della rete di volontariato e progetti di sensibilizzazione sui temi sociali nel contesto lombardo.