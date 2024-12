Reggio, nasce l’associazione politico-culturale ‘Rinascita Comune’

Nasce a Reggio Calabria l’associazione politico culturale “Rinascita Comune”. Coinvolgimento,

partecipazione attiva e promozione della cultura della solidarietà e dell’uguaglianza sono solo

alcuni dei tratti distintivi del nuovo sodalizio che si pone l’obiettivo ambizioso di arricchire il dibattito

politico e offrire un contributo significativo per lo sviluppo e la crescita dell’intero territorio

metropolitano. L’associazione non ha una collocazione partitica definita ma orienta il suo agire

quotidiano verso un orizzonte di natura progressista e si ispira ai valori della Costituzione italiana,

purtroppo spesso sotto minaccia anche da parte della politica nazionale. La missione è quella di

operare insieme a tutti coloro che si sono allontanati dalla politica e persino dall’esercizio del diritto

di voto. L’associazione, che è composta da qualificati professionisti del territorio, si pone l’obiettivo

di avvicinare i cittadini alla politica ed alle azioni della pubblica amministrazione in un’ottica di

condivisione delle proposte che siano da stimolo per i diversi livelli amministrativi e di Governo. Il

diritto al lavoro, all’istruzione ed alla salute costituiscono valori importanti per Rinascita Comune

che li considera essenziali al fine di favorire la crescita della comunità metropolitana e pone come

fondamento l’affermazione della cultura della legalità, della tutela dell’ambiente e la prevenzione e

la lotta contro ogni forma di esclusione, discriminazione e razzismo.

Leggi anche

Obiettivi e Valori di Rinascita Comune

Promuovere la cultura della solidarietà e dell’ uguaglianza .

e dell’ . Ispirarsi ai principi della Costituzione italiana .

. Avvicinare i cittadini alla politica e alla pubblica amministrazione.

Stimolare il dibattito pubblico con proposte innovative.

Favorire la crescita della comunità metropolitana attraverso il diritto al lavoro, all’istruzione,

alla salute e la cultura della legalità.

Partecipazione e Sviluppo Territoriale

In un contesto in cui la politica nazionale spesso minaccia i valori costituzionali, Rinascita Comune

intende operare per una politica inclusiva e partecipativa, coinvolgendo coloro che si sono allontanati

dall’esercizio del voto. Sostenere la tutela dell’ambiente, la prevenzione e la lotta contro ogni forma

di esclusione, discriminazione e razzismo rappresentano gli ulteriori elementi chiave per favorire uno

sviluppo territoriale armonico e consapevole.