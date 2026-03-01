La Viola torna in campo dopo il riposo: trasferta insidiosa a Milazzo per difendere il primato

Poche ore alla palla a due della 22ª giornata di Serie B Interregionale, girone F. La capolista Redel Viola viaggia in trasferta in terra siciliana alla volta del Palamilone, dove alle 18.30 affronterà l’insidiosa Svincolati Milazzo di coach Priulla.

I neroarancio ritornano con le energie mentali e fisiche ricaricate da un turno di riposo che ha interrotto la striscia di 10 vittorie consecutive ma non ha tolto la vetta ai reggini, ancora primi in solitaria. E il ritorno alle ostilità avviene su un parquet caldissimo come quello di Milazzo, dove a sfidare le ambizioni di capitan Fernandez e compagni ci sarà una compagine che all’andata tirò un brutto colpo alla Viola espugnando il Palacalafiore, con l’ex di turno Marangon tra i protagonisti per i siciliani.

La Viola cerca punti e continuità ma l’avversario di stasera, seppur cambiato dalle vicende di mercato, è determinato a migliorare il proprio ruolino di marcia (10 vittorie e 10 sconfitte) per assicurarsi un posto nella fase successiva del torneo.

L’avversario

La Svincolati Milazzo arriva alla sfida con un gruppo che ha subito un piccolo terremoto ad inizio febbraio con il comunicato della società che annunciava l’interruzione del rapporto con alcuni giocatori: fuori Rimsa, Lalic e Marangon (approdato in riva allo Stretto).

Il rinforzo arrivato a metà mese è Agris Ralfs Skesters, centro lettone con esperienze in giro per l’Europa (Austria, Germania, Norvegia e Spagna). Classe 2001 da 203 cm, è subito protagonista delle rotazioni dei siciliani con oltre 13 punti di media.

Il play confermato è Valerio Costa, giocatore chiave (11.3 di media in 19 presenze) tra i più continui del roster, supportato in cabina di regia dal classe 2004 Vittorio Spada. Sotto canestro il riferimento è Sabino Malual, ala al terzo anno a Milazzo, atletico e fisico, capace di incidere vicino al ferro e di garantire presenza a rimbalzo. Con lui c’è il capitano Luca Bolletta, combo-guardia da oltre 8 punti di media, elemento cardine nelle rotazioni di coach Priulla.

Leggi anche

Importante il contributo dalle giovanili dell’ucraino Yehor Druzheliubov, ala grande, classe 2007, 199 cm, giunto in Italia nel 2021, e sugli esterni del classe 2006 Salvatore Maiorana, milazzese doc promosso quest’anno in prima squadra con Giacomo La Bua, Aiello e Letizia.

Arbitri della serata i signori Francesco Giunta di Ragusa e Carmelo Fianna di Siracusa. la gara sarà trasmessa in diretta streaming a pagamento dalla squadra di casa.