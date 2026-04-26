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Milazzo-Reggina: le formazioni ufficiali. Mungo dal primo minuto

Conquistare i tre punti e vedere quello che accade sugli altri campi

26 Aprile 2026 - 13:50 | Redazione

Luca Ferraro Reggina ()

Le formazioni ufficiali di Milazzo-Reggina, gara valida per la 33ª giornata del campionato di Serie D girone I:

MILAZZO (3-5-2): Quartarone; Sardo, Corso, Dama; Franchina, Moschella, Giunta, Silvestri, Pipitone; Curiale, Galesio. All. Catalano
A disposizione: Mileto, Cassaro, Currò, La Spada, Salvo, M. Greco, G. Greco, Bosetti, Giubrone.
REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Giuliodori, R. Girasole, D. Girasole, Distratto; Laaribi, Fofana; Ragusa, Mungo, Di Grazia; Ferraro. All. Torrisi
A disposizione: Summa, Adejo, Salandria, Desiato, Bevilacqua, Palumbo, Guida, Porcino, Macrì.
Arbitro: Marco Gambirasio (Bergamo). Assistenti: Alessandro Pascoli (Macerata), Riccardo Trionfante (Torino)

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RegginaReggio Calabria Calcio

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